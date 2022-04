Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 262.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Wasserfilter, Krankenhausbetten und ein zweijähriges Mädchen mit einer schweren Nierenkrankheit: „Gerade gestern erst habe ich einen neuen Hilferuf aus Charkiw bekommen“, berichtet Olga Pischel vom Städtpartnerschaftsverein. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Als der Krieg bei uns ankam": Bericht einer Familie, die Flüchtlinge bei sich aufnahm

137 ukrainische Kinder und Jugendliche gehen im Bezirk zur Schule

Leser:innen-Aufruf schon gut angelaufen: Blau-gelbe Bilder aus dem Südwesten – fotografieren Sie mit!

Kunst-Diebstahl in der „Mutter Fourage“: Bitte gebt das Gemälde „Pfingskonzert 1978“ von Dora Löbel-Bock zurück!

„Dit muss der Windstoß vorhin jewesen sein“: Hör-Spaziergang mit Dienstmädchen Martha und Student Alex durch 100 Jahre Lichterfelde

Nicht nur ausleihen, sondern lesen: Lesekreis der Stadtbücherei diskutiert über Hähne am Haus​​​​​​

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Streit um Verlängerung der A100: BVV beschließt Einwohner*innenantrag zur Verkehrsberuhigung am Ostkreuz

Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine: Bezirksamt gibt Orientierung im Behörden-Dschungel

"Man freut sich für die Erfolge des anderen": Die Verleger Andreas Illmann und Volker Surmann erzählen von ihrer Friedrichshainer Verlags-WG

Konstituierende Sitzung des Klimabeirats Friedrichshain-Kreuzberg

Fahrradstraße in der Bergmannstraße wegen Baustelle unterbrochen

Lückenschluss am Radfahrstreifen Hasenheide

Ausschreibungen für Kinder-, Jugend- und Puppentheater im Bezirk gestartet

Tipp: Im Elektroboot über die Spree schippern

"Wir träumten von nichts als Aufklärung": Moses Mendelssohn-Ausstellung im Jüdischen Museum

Ferienworkshops in der Bezirksbibliothek

Resümee zur Kältehilfeperiode 21/22

Zeichen gegen Ausgrenzung: Bezirk hisst die Rom*nja-Fahne

Elon Musk will nicht ins Berghain - oder war die Tür zu hart?

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Düstere Aussichten oder Lösung in Sicht? So geht es weiter mit dem Botanischen Volkspark Blankenfelde und dem Café Mint

Schulbau am alten Kinderkrankenhaus bedroht: Finanzverwaltung will Wohnen oder Gewerbe auf dem Grundstück in Weißensee – Bezirk protestiert

Bausenator stößt in Pankow auf Widerstand: CDU und SPD gegen „Vollbebauung“ der Elisabeth-Aue

"Werneuchener Wiese" am Volkspark Friedrichshain: SPD-Politiker verteidigt Baumfällungen, um Kinder zu schützen

Der Depressionist: Herrmann-Bachmann-Ausstellung in der Galerie Parterre läuft noch bis Mitte April

Tanzen wie vor der Pandemie? Doppel-Konzert in der Kulturbrauerei am Wochenende

