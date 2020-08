Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 220.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Als unser Newsletter-Autor seine Leserinnen und Leser nach Ihrem Ärger um Party-Schiffe und extrem laute Motorboote fragte, war die Resonanz enorm, Tenor: "Endlich wird das ernst genommen". Auch die Wasserschutzpolizei schaltete sich in die Debatte ein. Die Polizei sprach Klartext ("Party jeden Tag und jede Nacht") und wünscht sich klare Vorschriften für lärmende Boote auf der Havel und anderen Gewässern. Und siehe da: Die Politik ist hellhörig. Swen Schulz , SPD, trägt das Thema jetzt in den Bundestag. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

, SPD, trägt das Thema jetzt in den Bundestag. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem: 66-Mio-Pläne: Spandaus größte Schule wird endlich zur Baustelle

Grüne ärgern sich über Wochenmarkt vor dem Rathaus

Putzaktion auf Pichelswerder

Kapitulation vor Falschparkern am Glienicker See

Krokodil in der Havel

Ein Kladower für Dynamo Dresden

Valerie Barsig schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Die Hitze ist da: Ein paar Gießkannen helfen den Stadtbäumen

Lotsen durch die Verwaltung: Martina Marijnissen, Leiterin der Wirtschaftsförderung und ihr Team

Es wird endlich gebaut: 5,9 Millionen Euro für den Fahrstuhl am Bayerischen Platz

Bahnhof Südkreuz: Ärger um eine Tür

Der Rettung einen Schritt näher: Block I der Gartenkolonie "Am Stadtpark I"

Vandalismus am Blümelteich: Wurde Pflaster unsachgemäß verlegt

Umgestaltung der Grunewaldstraße: Wie kann man Anwohner vor Lärm und Abgasen schützen?

Jazzwoche Berlin: Jam-Session in Schöneberg

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Der Stadtrand wird leiser: Sven Kohlmeier hört auf

Voller Strand am Baggersee und erneut ein Badeunfall: Abkühlung ohne Freibad in Zeiten von Corona

Schwieriger Brückenneubau: Wie geht es weiter in der Eisenacher Straße?

Beliebtes Fotomotiv: Die Rote Bank in den Gärten der Welt ist zurück

Wer hätte das gedacht? In Hellersdorf wird richtig gut Cricket gespielt +++

Hoher Sanierungsbedarf: So marode sind die Spielplätze in Marzahn-Hellersdorf

