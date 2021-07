Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen fünf Jahre erscheinen und berlinweit mehr als 251.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Streit um Partys am Plötzensee geht weiter: „Das Strandbad soll ein Strandbad bleiben“, sagt Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) und rechtfertigt sich gegenüber Attacken vor allem der CDU, die das Strandbad für Feiern öffnen will. Und was denken Leute-Leser:innen über den Streit? Mehr zu alldem im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Mitte vor den Wahlen: Was die Parteien für den Verkehr im Bezirk planen

„Die Ämter blockieren uns“: Eröffnung des Monbijou-Theaters verzögert sich

Inzidenz bei 31,5: Corona-Update für den Bezirk

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Neukölln vor den Wahlen: Fünf Fragen an Jochen Biedermann

Wahlen II: Was die Parteien für den Klimaschutz tun wollen

Das sind die Kandidierenden der Neuköllner AfD

Neukölln bekommt als erster Bezirk eigenes Impfzentrum

„Don Quijote bei den Amazonen“ – Sommeroper auf Schloss und Gutshof Britz

„Britzer Sommer“ für Familien im Schlosspark

Kleingarten-Wegweiser für den Berliner Süden veröffentlicht

Lisa Marie Kwayie sprintet in Tokio um ihren Traum

Neukölln bei Olympia II: Drei Sportler:innen der SG Neukölln in Tokio

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Ehemaliges Hotel Rheinsberg wird Gemeinschaftsunterkunft für Wohnungslose

Eine Erfolgsgeschichte: Pizza-Bäcker Giannini feiert Richtfest für Erweiterungsbau

Heiligensee unter Wasser: Bezirk sucht Überlaufflächen

Amtsarzt zu Corona: Neue Infektionswelle durch Rückkehrer aus der Türkei

Bundesverdienstkreuz für Gründer von Haiti-Care

Auguste-Viktoria-Kiez: Anwohner schaffen einen Zaubergarten

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.