Die angekündigte Schließung des Seniorenheims an der Lentzeallee in Schmargendorf verunsichert und verärgert viele Bewohner, Angehörige und Betreuer. Die Wilmersdorfer Seniorenstiftung hat den Mietvertrag mit der landeseigenen Wohnungsgesellschaft Gewobag zum Juni 2021 gekündigt. Gesundheits- und Sozialstadtrat Detlef Wagner (CDU) ist der Vorsitzende der Stiftung, die 1996 vom Bezirksamt gegründet worden war. In einer Hausversammlung begründete er die Schließung soeben mit zu hohen Kosten, welche die Stiftung bald in den Ruin führen könnten. Die überwiegend pflegebedürftigen Senioren sollen in Heimen der Stiftung an der Koenigsallee und der Hohensteiner Straße untergebracht werden. Angehörige bezweifeln jedoch, dass die dortigen Plätze ausreichen. Wir haben mit einer Vertreterin des Heimbeirats gesprochen.