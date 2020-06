Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 215.000 Abonnements. An jedem Montag schauen wir auf den Osten: mit den Newsletters für Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Die Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus Treptow-Köpenick berichtet Thomas Loy über diese Themen:

Funkhaus-Chef baut Reederei Riedel um. Ein Ex-Banker und Immobilienentwickler hat Berlins zweitgrößte Reederei gekauft. In der Branche wird spekuliert, er könnte die Coronakrise nutzen, um die Reederei Riedel geräuschlos abzuwickeln. Der neue Eigentümer dementiert das: Seine Pläne drehen sich um Solarschiffe, Salonschiffe und die klassischen Stadtrundfahrten als Hauptgeschäft.

Millionen-Förderung für die Dampflokfreunde Schöneweide

Strandbadpächter dürfen auf Pachterlass hoffen

Wasserwerk Johannisthal soll reaktiviert werden

Wagenburg Lohmühle kann bleiben

Drogenberatungsstelle in Köpenick eröffnet

Der Gedenktafel-Streit von Rahnsdorf

Aus Lichtenberg berichtet Masha Ninon Slawinski über diese Themen:

Grundstein für die Parkstadt Karlshorst wurde gelegt

Streit um die neue Radspur entlang der B1/Alt-Friedrichsfelde

Ab dem 20. Juli unterstützt ein Team der Bundeswehr das Lichtenberger Gesundheitsamt

Zwei Jahre Mobilitätsgesetz: Fridays for Future Lichtenberg fordert eine fahrradfreundliche Stadt

Philipp Ahrens, Kreisvorsitzender der Lichtenberger Grünen im Interview

Freie Plätze an der Schostakowitsch-Musikschule

