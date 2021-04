"Sechs, sieben Etagen"? Update zum Neubau in Berlin-Hohengatow. 1000 Leute leben in dem stillen Örtchen an der Havel, im Süden des Berliner Bezirks Spandau. Es gibt keinen Supermarkt, keine Schule, keine Kita, dafür aber einen Tennisverein, einen DLRG-Container am Strand, eine Sky-Raucherkneipe – und eine Krankenhausruine. Hier meine Fotos. Der Mini-BVG-Bus kommt dort nur hin, wenn man telefonisch durchklingelt. Ansonsten ist der Fahrplan vor der Klinik: leer.

Das Krankenhaus Hohengatow wird seit 1996 nicht mehr als Klinik genutzt, zuletzt wohnten dort Geflüchtete. Im Frühjahr kündigte Vivantes hier im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel an, die Klinik 2021 ans Land zu verkaufen. Daraufhin gab's Träume, Sorgen – und viele Fragen. Die Debatte bringt aber was: Die Grundstücksfrage steht mittlerweile weit oben im politischen Berlin. Wer sich nicht so gut auskennt: Hier eine Luftaufnahme zur Orientierung.

Von 20-Meter-Türmen im Wald war plötzlich im politischen Berlin die Rede, von „Sechs- bis Siebengeschossern“ auf dem Klinikgelände. Bitte, was? Neubauinteresse habe vor allem die Linke geäußert, hieß es gleich von mehreren Seiten. Und die SPD stellt sich schon mal klipp und klar vor den Betonmischer: Sechs, sieben Etagen in Berlin-Hohengatow? Nicht mit uns.

Kurz danach meldete sich prompt das Büro der Integrationssenatorin Elke Breitenbach, Linke, auf Anfrage beim Spandau-Newsletter – und will das Viertel beruhigen. Hier der Wortlaut des Briefes der Senatsverwaltung, der vor den Osterferien zuerst im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau erschienen ist und seitdem die Runde macht.

Februar 2021. Das Krankenhaus Hohengatow aus der Luft. - Spandau-Newsletter: leute.tagesspiegel.de Foto: Rico Gries.

„Das Gelände am Waldschluchtpfad sollte ursprünglich von Vivantes angekauft werden, um die Nutzung der Unterkunft für Geflüchtete im ehemaligen Krankenhausgebäude dauerhaft zu sichern. Aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs des Gebäudes wurde die Nutzung jedoch aufgegeben, eine Sanierung wäre nicht wirtschaftlich", heißt es in dem Senatsbrief von Ende März 2021 an den Newsletter. "Stattdessen prüft das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten gemeinsam mit dem Bezirk, ob eine Unterkunft für Geflüchtete sowie weitere Wohngebäude für den allgemeinen Wohnungsmarkt durch eine städtische Wohnungsbaugesellschaft neu gebaut werden können." Und: "Eine siebenstöckige Bebauung wird nicht angestrebt. Es wird davon ausgegangen, dass eine deutlich geringere Gebäudehöhe städtebaulich vertretbar sein wird.“

Der Tennisclub Hohengatow im Wald. 4 Tennisplätze und ein langes Clubshaus. - Spandau-Newsletter: leute.tagesspiegel.de Foto: Rico Gries

Zwischen 700.000 Euro und 2,3 Millionen Euro hatte neulich Bürgermeister Helmut Kleebank, SPD, den Kaufpreis taxiert – allein für den Tennisclub. Das geht aus Unterlagen im Rathaus Spandau hervor. Der Klub hat seine vier Tennisplätze und sein altes Vereinsheim versteckt neben dem Krankenhaus – den Zugang kennen nur Wildschweine.

Am Waldrand hinter dem Krankenhaus befindet sich noch eine andere medizinische Einrichtung. Hier steht ein Haus mit fünf... Foto: André Görke

Auch dem Tennisheim droht nach 60 Jahren der Abriss, denn die Klubanlage (80 Sportler, Chef Bernd Grigalat) steht mit auf dem Verkaufszettel von Vivantes. Gegründet haben ihn Ärzte aus der Klinik, die später die Nachbarn auf den Tennisplatz zum Match baten. Wird der letzte Sportverein in Hohengatow platt gemacht?

Vivantes-Vertreter waren neulich vor Ort und haben sich mit dem Tennisclub getroffen. Anwohner haben sich zusammengetan und digital diskutiert. Die CDU hat in führenden Kreisen große Neubau-Ideen angedeutet, diese aber ebenfalls abgelehnt („nur in Maßen“). Und im Hintergrund durchforstet die SPD um Raed Saleh die Krankenhausakten und Pläne der Klinikchefs – schließlich boomt der Spandauer Süden schon jetzt.

August 2020. Die Tennisanlage vom TC Hohengatow neben dem Krankenhaus Hohengatow; im Sommer 2020 noch Flüchtlingsunterkunft. Foto: André Görke

Nur so viel: Eine dreigeschossige Bebauung auf dem Krankenhausgelände kann sich die SPD vorstellen. Schließlich hat die Klinik aus den 30er Jahren schon jetzt drei Etagen: Das sehen Sie hier auf dem Foto.

Vorstellbar sei für die SPD in Berlin-Hohengatow ein Mix mit betreutem Wohnen, mit Wohnraum für Familien, vielleicht ein kleiner Gesundheitsstandort, vielleicht Seniorenwohnungen, erfuhr der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. Schließlich wurde die Klinik vor 20 Jahren als Seniorenpflegeheim genutzt. Unter Ensembleschutz, wie es die AfD im Rathaus Spandau gefordert hat, will die SPD das Gelände nicht stellen lassen. Das Areal lag lange genug als Krankenhaus brach.

„Lasst uns kreativ sein und überlegen, was man aus dem Standort machen könnte“, sagt Berlins SPD-Chef Raed Saleh neulich dem Spandau-Newsletter. Er prügelt den Ball prompt longline die Grundlinie runter: „Dieses Gelände ist eine Chance für kommende Generationen in Gatow.“ Eine Kita würde zumindest frische Tennistalente bringen. Aufschlag, Hohengatow.

