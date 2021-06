Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Seit dem 1. April diesen Jahres ist Tetiana Goncharuk die neue Leiterin des Frauentreffs „HellMa” in der Marzahner Promenade 41. Für ihre Arbeit bei HellMa hat sich Goncharuk einiges vorgenommen. Goncharuk will in Zukunft verstärkt auch junge Frauen und Frauen mit Migrationserfahrung ansprechen. Denn vor allem Frauen mit Migrationserfahrungen würden im Alltag immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. ”Es soll in Zukunft nicht nur um kulturelle Angebote, sondern auch um politische Bildung gehen”, sagt sie. Weitere Themen aus dem Newsletter:

Sechs Monate Stadtnatur-Ranger*innen in Marzahn-Hellersdorf: „Wir sehen aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre viele Weiher vor unseren Augen austrocknen.“

Studie zu Bewegungspraktiken bei Kindern während der Corona-Pandemie vorgestellt

Ab ins Wasser: Die Schwimmhalle im Freizeitforum hat wieder geöffnet

Offener Dialog steht bevor: Freiwillige Feuerwehr Hellersdorf wieder im Dienst

Tipp: Die Stadt neu entdecken bei den Tagen der urbanen Kunst in Hellersdorf

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Die Orgel zum Spiel: Die Fußballkonzerte in der Zwölf-Apostel-Kirche

Spielen wie im Märchenland: Ein Blick hinter die Kulissen

So halten es die Parteien mit der Verkehrspolitik: Die Wahlprüfsteine des ADFC

BVV in der Sporthalle: Das hat's gekostet

BVV wieder im Rathaus: Wenig Zuschauer, umstrittene Beschlüsse

Leerstehende Tempohomes: Weiter kein Anschluss

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

"Wir kamen nicht zum Badestrand": Ärger um Seegottesdienst am Glienicker See - Brandbrief der Bootshaus-Chefin an den Newsletter

Bürgeramt, Müll und die Fußball-EM: Stadtrat redet Klartext im Newsletter

"Mann mit Hut": Spandaus bekanntester Touri-Guide im Newsletter-Interview

"Die Glocke soll nach Tansania": In Spandau kommt eine ganze Kirche unter den Hammer - die Finanzchefin erzählt im Newsletter alle Details

Newsletter-Besuch im türkischen Restaurant am Hafen: Urlaubsidyll an der Marina Lanke

Neues von Hannes Café in Gatow: "Wir schließen nicht, aber..."

Aus der BVV: Shuttlebetrieb zum Badesee?

Tampons für alle Schulen

Neubauten am BVG-Hof

SC Gatow ohne Präsidenten-Legende

Spandau großes Freibad im Newsletter-Check: Darum wird die Sanierung 2021 schon wieder verschoben

8 Meter tiefes Regenbecken am Glienicker See: Newsletter hat die neuen Details

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.