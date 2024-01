Poller da, Poller weg Katz-und-Maus-Spiel in Berliner Fahrradstraße

Poller da, Poller weg - in der Berliner Ossietzkystraße spielt sich momentan ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Behörden und Autofahrern ab. Am Wochenende ist bereits zum zweiten Mal ein Sperrpfosten abmontiert worden, der die Fahrradstraße in Pankow vor dem motorisierten Verkehr schützen soll. „Es entwickelt sich auch schon wieder Durchgangsverkehr“, berichtet ein Anwohner.