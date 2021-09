Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 254.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Mehr als 1000 Musiker:innen in 180 Proberäumen auf 3800 Quadratmetern beherbergt das Proberaumzentrum "Rockhaus". Doch immer mehr Bands und Musiklehrer:innen ziehen aus. Derzeit müssen sie 15 Euro Miete pro Quadratmeter zahlen. Und es wird immer teurer: Der Berliner Senat hat im Sommer 2019 mit dem Eigentümer eine Staffelmiete vereinbart. Jährlich erhöht sich die Miete im Rockhaus um 1,20 Euro pro Quadratmeter. Damals ließ sich Kultursenator Klaus Lederer (Linke) feiern für die „Rettung“ des Proberaumareals. Denn der Eigentümer, die Scharfstein Group, wollte alle Mieter:innen rauswerfen und ein Bürogebäude aus dem Rockhaus machen. Wie es jetzt weitergehen soll, wer sich wie einsetzt und welche Probleme es noch gibt, steht im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Letzter Newsletter vor den Wahlen: Wird es diesmal eng für die Linkspartei und Gesine Lötzsch?

Streit um Nachverdichtung: Linke wirft SPD-Stadtrat Hönicke "rechtswidrige Tricks" vor

Jobcenter Lichtenberg verliert vor Gericht gegen Trailerpark

CDU-Politiker Ribble legt Mandate nieder

Der BFC-Dynamo zeigt sich von der schlechtesten Seite

Senatsverwaltung lehnt Pop-Up-Radweg für die Treskowallee ab

Er machte das berühmte Selfie mit Merkel: Anas Modamani lebt in Lichtenberg

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Nachhaltige Mode, ein Projekt des Frauenzentrums

Bombenentschärfung in Rahnsdorf

Labortage im Spielpark offenbaren künftige Parkpläne

Sperrung des Treptower Parks ist für die Linken keine Lösung

Ehrenamtliche Helfer für Städtepartnerschaft gesucht

Freilandlabor Kaniswall feiert 30. Geburtstag

Sie sind einfach Spitze: Einserabiturienten im Bezirk geehrt

Hauptmann-Wandbild hat neue Heimat

Demo zur Schulwegsicherung

Temporäre Spielstraße im Kungerkiez

Union ist mit 3000 Fans nach Prag gereist

Endlich wieder Zuschauer: BBSC-Volleyballerinnen spielen Zuhause

