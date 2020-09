Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 222.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Bienen sind die drittwichtigsten Nutztiere für Mensch und Umwelt. Doch die Population ist drastisch zurückgegangen, da die Tiere ihren Lebensraum verlieren. Über das Projekt "Bee-Rent" können Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen Bienenvölker auf Zeit mieten. Professionelle Imker*innen betreuen derzeit zum Beispiel 15 000 Bienen im Wohnquartier der Vonovia in der Siegfriedstraße. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Banner am Tag der Befreiung angebracht: Strafverfahren gegen Linken-Politiker

Theater an der Parkaue wartet auf Intendanz: Offener Brief der Mitarbeiter*innen an den Kultursenator

Amateurfußballer der Saison: Nils Fliegen von Lichtenberg 47 auf Platz 3

Jeden Mittwoch Kundgebung vor der Deutschen Bahn: Kampagne "Wagenplätze retten"

Hochhausstreit zwischen linker Senatsverwaltung und linkem Bezirk

Biergarten Rummels Bucht schließt endgültig

Lösung im Konflikt um Haubroks Fahrbereitschaft angekündigt

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Corona-Umfrage: Unioner leiden stärker als Herthaner

Holger Zahn feiert 300. Geburtstag, also den seiner Baumschule

Güterbahnhof Köpenick: Privateigentümer haben sich erfolgreich gewehrt

Erste Pläne zur Nachverdichtung im Allendeviertel

Gasag sucht neue Standorte für Müggelheimer Gasdruckstation

Finanzbonus für Großsiedlungen Allende und Spindlersfeld

Abendliche Lichtshow an Schloss und Rathaus Köpenick

Erste Elektro-Tretroller in Johannisthal aufgetaucht

