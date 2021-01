Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 235.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Es ist eine dieser Berliner Possen: Der Wunsch besteht schon seit den 1990-er-Jahren, der erste Beschluss erging 2006 - und nun gibt es endlich seit einigen Monaten eine "Lichtsignalanlage" an der Ecke von Hultschiner Damm und Rahnsdorfer Straße in Mahlsdorf. Doch die wird nicht von Dauer sein: Es handelt sich erst mal um eine Baustellenampel. Die endgültige Ampel soll aber wirklich kommen - in einigen Monaten. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Sprunghafter Anstieg: Sieben-Tage-Inzidenz nimmt in einer Woche von 155 auf 224 zu

Das halbe Dutzend ist das Ziel: Linke nominiert Petra Pau als Direktkandidatin für den Bundestag

In der Arena: Berlins DRK-Präsident Mario Czaja berichtet über die Arbeit des ersten Impfzentrums

Und wieder Filmkulisse: Marzahn als Mexiko in ZDF-Film mit Jan Josef Liefers

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

"Kein 150-Meter-Turm": Siemens-Konzern schreibt an Newsletter

Corona-Luftfilter in Schulen: das Update im Newsletter

"Tor des Monats": Ein Spandauer ist nominiert!

Vor 80 Jahren: Newsletter-Leser schickt Foto vom 1. Woolworth in Spandau

Berlins neue Wasserball-Arena: Bürgermeister gibt uns ein Update

Feuer beim Kanuklub: "Wir brauchen Hilfe"

Letzte Würde: Trauerfeier für arme Tote ohne Angehörige

"Erbärmlicher Kunstrasen, Gesundheitsgefahr am Beachvolleyballfeld": Bürgermeister über Spandaus Sportanlagen

Nach Newsletter-Bericht: Tausende Euro für DLRG durch Supermarkt

"Sie nannten uns Freistaat Kladow": DED-Verein meldet sich im Newsletter

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Corona im Bezirk: Die höchsten Todeszahlen und gefälschte Einladungsschreiben

Ein Wahrzeichen im Wahrzeichen verschwindet: Die Kuppel im Gasometer wird abgebaut

Das lange Warten: Verzögerungen im Zeitplan für den Radweg am Tempelhofer Damm

Flughafen Tempelhof: Testphase für die Sanierung der Hangardächer

Friseure geschlossen: Kein Haarschnitt, aber haarige Lektüre

Präsent oder analog: Wie geht's weiter mit der BVV?

