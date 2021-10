Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 255.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg und Weißensee) berichtet Christian Hönicke:

Die Grünen in Pankow könnte dasselbe Schicksal ereilen wie die CDU im Nachbarbezirk Reinickendorf: Sie sind zwar stärkste Kraft bei der Wahl im Bezirk geworden, doch das Amt des Bezirksbürgermeisters geht an eine andere Partei. In diesem Fall voraussichtlich an die Linke, denn sie setzt zusammen mit der SPD auf Amtsinhaber Sören Benn. Eine Schlüsselrolle kommt nun der CDU zu. Die Hintergründe dazu lesen Sie im Pankow-Newsletter, der noch folgende Themen bietet:

„Kiezblocks”: Baustart im Komponistenviertel terminiert, im Arnimkiez noch nicht

Pankows erste „Klimastraße“: Hagenauer Straße nun offiziell als Modellprojekt ausgewählt

Rollbahn auf Eis: Neubau der Skateanlage im Bürgerpark verzögert sich

Thälmann-Denkmal: Wie geht es weiter im Experten-Streit um die historische Kommentierung?

Schutz vor Anschlägen: Anti-Terror-Poller im Mauerpark sind jetzt eingebaut

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF berichtet Boris Buchholz:

Der Südwesten schaltet nach 15 Jahren Schwarz-Grün auf Ampel

Noch kein Stühlerücken im Bezirksamt: Bei der Konstituierung der Bezirksverordnetenversammlung am 4. November wird noch nicht gewählt

"Ich hatte die Büchse der Pandora geöffnet und wusste nicht, was herauskommt": Die Comic-Autorin Bianca Schaalburg tauchte tief in die Vergangenheit ihrer Familie ein

Auch nach den Herbstferien fehlen bestellte Luftreinigungsgeräte

Die Alt-Lankwitzer-Grundschule bekommt einen Holz-Erweiterungsbau – im November geht es los

Steglitzer Kreisel: “Ein Zeitpunkt der Fertigstellung kann belastbar nicht genannt werden”

Gast-Glosse einer Leserin: Zehlendorfer Ferkel und der Wohlstandsmüll

Bach leuchtet zehn Mal: Täglich bunte Orgelkonzerte in der Lukas-Kirche

Tabellenführung für die Lichterfelder „Viki-Girls”! Viel Frauen- und etwas Männer-Fußball

Leserdebatte: Bürger setzen Frauenbeirat, seniorengerechten Bezirk, parteiübergreifende Kooperation und Verkehr auf die Agenda des Südwestens

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Corinna von Bodisco:

Ausblick auf die konstituierende Bezirksverordnetenversammlung

Kinderladen "IrgendWieAnders" im Wrangelkiez will bleiben

Großes Käsefest mit Verkostungen und Workshops: Cheese Berlin 2021 in der Markthalle Neun

Autorin Katharina Reschke über ihren Debütroman "Tausche Leben - Suche Glück", Friedrichshain und San Francisco

Hinkelstein? Findling! – 75 Tonnen Findlinge lagern in Friedrichshain

Dialog zwischen Wissenschaft und post-pornographischer Klanglandschaft: "We Can Do It Moaning" im English Theatre

Friedrichshainer Frisör Montoya macht zum Auszug ein "Super Closing Sale"

"Landless Stranded" – Kunst-Installation mit Fackel noch bis zum 5. November auf der Heilig-Kreuz-Kirche

Was ist ein Lebensmittelpunkt? Aktionswochen im Bezirk

Kiezkalender zu gewinnen

