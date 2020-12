Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 230.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Der stellvertretende Amtsarzt und Hygienereferent von Treptow-Köpenick, Denis Hedeler, ist letzte Woche von seinen Aufgaben entbunden worden. Hedeler hatte sich vergeblich um die freie Amtsarztstelle in dem Bezirk beworben und seinem Vorgesetzten, AfD-Gesundheitsstadtrat Bernd Geschanowski, vorgeworfen, ihn aus persönlichen Gründen zu diskriminieren. Hedeler stammt aus Kuba, hat eine dunkle Hautfarbe und lebt offen homosexuell. Jetzt soll er als normaler Facharzt ohne Leitungsfunktion im selben Bereich wie bisher arbeiten. SPD und Linke im Bezirk beantragen eine Sondersitzung zu Rassismus-Vorwürfen. Mehr dazu lesen Sie im Newsletter.



Außerdem diese Themen:

Rechtsextremismus in der Feuerwehr Adlershof?

Forum Köpenick wird aufgemöbel

Matthias Große verkündet Projektstart für den 2. Müggelturm

Künstler bauen altes Kraftwerk aus

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Gender-Gap: Frauen sterben häufiger bei Verkehrsunfällen, "Carlesshorst" fordert autofreies Karlshorst

Fotografin aus der Fahrbereitschaft stellt sich vor

Singen statt Shoppen digital

358 Plätze: Größte Kita Berlins entsteht in Lichtenberg

Wo der Storch landet und die Strommasten stehen: Berliner Naturschutzpreis geht an den Naturhof Malchow

Ersatzglühbirnen, Rabatte, Rabatte und Glühwein: Die Weitlingstraße wird zur "Weihnachtsstraße"

Kampagne "U5. berlinspirierend": Tourist*innen sollen mit der U5 nach Lichtenberg kommen

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newsletter aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.