"Lasst den Leuten doch einfach ihren Spaß!" Das würde unser Autor des Tagesspiegel-Bezirksnewsletters für die City West gerne allen Berlinerinnen und Berlinern zurufen, die am Nachfolger der Loveparade herumnörgeln. Deren Gründer DJ Dr. Motte startet Rave the Planet am morgigen Sonnabend gegen 14 Uhr am Kurfürstendamm in Höhe des U-Bahnhofs Uhlandstraße. Dann geht es über den Ku'damm und die Tauentzienstraße durch Schöneberg und Mitte bis zur Siegessäule am Großen Stern im Tiergarten.

[Das Technofest ist Top-Thema im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf. Den gibt es jetzt kostenlos und in voller Länge hier: tagesspiegel.de/bezirke]

Die neue Technomusik-Parade ist als Demonstration mit etwa 25.000 Teilnehmenden angemeldet. Anders als die Loveparade wird sie in Medien oder in der Landespolitik nicht gefeiert.

Unser Autor begibt sich auf die Spurensuche, erinnert sich an die Anfänge, hört sich in seinem privaten Umfeld um und nennt Ihnen viele Details zum Fest im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf.

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert. Mit mehr als 35.400 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

[Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke]

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Nachfolger der Loveparade startet am Ku'damm

Viele Gaslaternen leuchten auch tagsüber

Verkehrsberuhigung in zwei Kiezen

Bezirk plant Maßnahmen gegen falsch abgestellte E-Scooter

Erfolgreiche Proteste: Spreepfad wird doch nicht zum Fahrradschnellweg

Kultursommer auf dem Breitscheidplatz

Schuhmachermeister führt Geschäft seit mehr als 35 Jahren – als einer der letzten in Berlin

Verwaister Pavillon auf dem Rathenauplatz

Warum der neu gestaltete Olivaer Platz schon wieder teilweise gesperrt ist

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren.

Mehr zum Thema Personalnotstand in Berlins Bezirken Radweg- und Gehweg-Planer verzweifelt gesucht

Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.