Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Julia Schmitz:

Newsletter wirkt: Gäste des Strandbads Grünau hatten sich an unsere Autorin gewandt und ihre Erlebnisse einer diskriminierenden Einlasspraxis, bei der nach Herkunfts-Postleitzahlen gefragt wurde, geschildert. Sie berichtete im Newsletter, dann reagierten die Bäderbetriebe und die Sportsenatorin und forderten den Betreiber auf, diese Praxis zu ändern. Jetzt will sich auch der Strandbad-Pächter unserer Autorin gegenüber zu den Vorwürfen unserer Leser:innen und anderer äußern. Mehr dazu im neuen Newsletter am Montag, weitere Themen diesmal unter anderem:

Neugestaltung Marktplatz Adlershof: Warum fünf Bäume weichen müssen

Aufgewachsen in Schöneweide: Lutz Deckwerth schreibt Buch über DDR-Kindheit

Abwasserkanal verstopft: Regattastraße in Grünau wird zur Riesenbaustelle

Bund baut Leitzentrale: Berliner Schleusen werden zukünftig von Grünau aus gesteuert

95 Jahre Wasserrettungsstation Friedrichshagen: Vorerst keine Sanierung geplant

Drahtseilakt an der Lohmühlenbrückee

Runder Geburtstag: Das Allende-Viertel wird 50

Doch kein Wald mehr: Grundstück neben Forum Köpenick darf bebaut werden

So lief der Saison-Auftakt der Union-Fußballerinnen in der Regionalliga

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

"Maximal unehrlich": Kritik an CDU-Politikern, die "unabhängigen" Newsletter verteilen - ohne ihre Parteizugehörigkeit zu nennen

Mit Musik gegen die AfD und rechte Positionen: Toskonaut und seine Hündin Toshi aus Friedrichsfelde

"Keinen Bock" auf Ideen aus Lichtenberg? Verkehrsstadtrat Schäfer mit harten Kritik an Senatsverwaltung

"Wir holen mit voller Kraft nach, was in den Jahren nicht erreicht werden konnte": wie sind die Aussagen pro Verkehrswende von Stadtrat Schaefer zu deuten?

"Missverständnis": Bezirk verhängt Fahrradverbot im Seepark - und nimmt es wieder zurück

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage oder andere Ehrentage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren.

Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.