Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

„Je weniger resistente Erreger bei Tieren und Menschen vorkommen, desto besser ist es für alle”: Das bundesweit einmalige Tiermedizinische Zentrum für Resistenzforschung in Düppel wurde eingeweiht – und RKI-Präsident Lothar H. Wieler erhielt die „Goldene Ehrennadel der FU”. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nach vielfacher Leserkritik berichtet jetzt ein Zusteller aus Steglitz, was bei der Post los ist: Abgebrochene Zustellrunden, überlastete Postboten, Personalmangel am Montag

Bericht aus der BVV

Mehr Gehör für Ältere: Neue Vorsitzende der Seniorenvertretung und Sozialstadtrat fordern Reformen des Seniorenmitwirkungsgesetzes

36 Jahre nach Tschernobyl: Strahlende Reste des Forschungsreaktors BER I liegen immer noch in Wannsee

KIimawende mit dem Innovationszentrum Fubic: Das Dahlemer Nur-Strom-Projekt wird bei den Berliner Energietagen vorgestellt

„The Big Red One”: AlliiertenMuseum zeigt zum Jahrestag des Kriegsendes den Filmklassiker mit Mark Hamill (vor allem spielte er in der “Star Wars”-Saga Luke Skywalker)

Hilfe erbeten: Theaterprojekt sucht Sportpokale und Tennisschläger

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Demorouten, Versammlungen, Grünanlagen: Blick auf den 1. Mai

Berliner Kabarett Anstalt sammelt Spenden mit Wladimir Kaminers Ukrainedisko

Bericht aus der BVV

Graefekiez ohne Parkplätze – ein Experiment

Neuer Stadtnatur-Erlebnispfad im Volkspark Friedrichshain eröffnet

Kunst und Diskurs gegen ein Erstarken der rechten Szene in der Vierten Welt – Regisseurin Elisa Müller im Gespräch

Orgel-Festival in der Heilig-Kreuz-Kirche

Musikalisch-performative Antwort auf die Klimakrise: Vokalensemble "The Present" rettet die Welt am Regenrückhaltebecken

Queerspiegel-Lesung: "Heteros fragen, Homos antworten"

Ausstellung der Bilder des Malwettbewerbs „Kein Ort für Hunde, ein Ort für mich“

Das sind die temporären Spielstraßen 2022

"Zu einem der führenden Bezirke Berlins werden": Was Sascha Heyl als neuer FDP-Verordneter in der BVV bewegen will

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Die große Post-Wut: Häufig zu spät, manchmal gar nicht - in ganz Pankow ärgern sich Menschen über die Briefzustellung durch die Deutsche Post

Sorgen vor dem Ende der Vielfalt: Geht nach dem Café Mint auch der Rest des Botanischen Volksparks Blankenfelde ein?

Kampf um ein Stückchen Grün: Das Bezirksamt und die Freigeistige Gemeinde streiten nach der Schließung des Friedhofsparks Pappelallee – gibt es einen Kompromiss oder eine weitere Eskalation?

Premiere im Jahn-Sportpark: Am Wochenende steigt das 1. Inklusive Sportfest in Prenzlauer Berg

Die Walpurgisnacht im Mauerpark ist nach der Corona-Pause zurück: Bleibt sie wirklich friedlich?

Betonkanten sollen Radfahrer schützen: So soll die Schönhauser Allee nach dem Umbau ab 2023 aussehen

