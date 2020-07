Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 215.000 Abonnements. An jedem Montag schauen wir auf den Osten: mit den Newsletters für Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Die Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus Lichtenberg berichtet Masha Ninon Slawinski über diese Themen:

Acht Berliner Bezirke, darunter auch Lichtenberg stehen in Partnerschaften mit polnischen Gemeinden und Bezirken. Einige polnische Städte und Gemeinden haben sich zu "LGBT-freien Zonen" erklärt, das betrifft auch eine Partnergemeinde von Steglitz Zehlendorf. In einer gemeinsamen Presseerklärung, passend zur Pride-Week betonen die Bezirke, der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) und der Berliner Entwicklungspolitische Ratschlag (BER), dass die aktuellen Entwicklungen eine Gefahr für die bestehenden Partnerschaften und zukünftiges Zusammenarbeiten darstellen.

Corona-Teststelle am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge geschlossen

65 Jahre Tierpark und wie er sich verändert

Wie steht es um die Zukunft der B.L.O-Ateliers? Interview mit Björn Friese

Fridays For Future Lichtenberg hat erneut demonstriert - diesmal für den Kohleaustritt





Aus Treptow-Köpenick berichtet Thomas Loy über diese Themen:

Müggelheimer protestieren gegen neue Gasdruckstation

Hausarztmangel: Vier Praxen (und eine halbe) neu vergeben

Zuständig für Immobilien und Katastrophen(schutz): Torsten Kurz im Portrait

Bahn-Prognose für Köpenick: Mehr Güterzüge, mehr Regionalzüge, mehr Lärmschutz

Testfahrt auf dem neuen Pop-up-Radweg an der B96a

Internet der Dinge meets Dörpfeldstraße: Neues Schaufenster für Corona-Technologien

