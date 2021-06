Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Über 30 Grad, Hitze, raus zum Badesee - und dann am besten direkt neben dem Handtuch parken. Beisipel Badestrand des Glienicker Sees: Es verhedderte sich alles, es gab kein Vor und kein Zurück. Feuerwehr, DLRG und Polizei kamen nicht mehr durch. Halteverbot? Ejal! Ordnungsamt: nicht in Sicht oder am Telefon desinteressiert ("Es wird überall falsch geparkt..."). Und dann wird mit heißen Auspuffrohren auch noch im trockenen Feld geparkt. Unser Newsletter-Autor schilderte Verkehrsstadtrat Frank Bewig, CDU, und Ordnungsstadtrat Stephan Machulik, SPD, die Lage, zeigte Fotos alarmierter Leserinnen und Leser und radelte am Wochenende nach Kladow zum See. Und siehe da: Die Behörden hatten durchgegriffen und erste Sperren errichtet. Weitere sollen kommen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

"Ich bin's, euer neues BVG-Schiff": Die neue Wannsee-Fähre im Portrait (und die Historie führt uns nach.... na?)

Zebrastreifen am Havelradweg gefordert: Ob der Senat schon wieder ablehnt?

Möllentorsteg am Havelradweg: Posse ums Parkverbot, Teil II

Ärger an der Hundebadestelle

WC-Posse am Metzer Platz: Senat baut murks, Grüne drängeln

Rathaus komplett: Jetzt stehen alle 6 Stadtratskandidaten fest

Skatepark östlich der Havel

Freibad Staaken: erstmals gibt es Besucherzahlen

Schwimmbad an der Gatower: Verzögerungen auf der Baustelle

Schwimmbad Radelandstraße: neuer Termin

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Weltrekord-Wolle für den guten Zweck: Die BEST-Sabel Grundschule Mahlsdorf häkelt sich ins Guinness-Buch der Rekorde

Debatte um Bürgerämter erhitzt die Gemüter in der BVV

Gemeinschaftsflächen, Bikesharing, Bewohner*innencafé und Fitnessraum: Beim Wohnprojekt in der Lion-Feuchtwanger-Straße will man den klassischen Plattenbau „neu denken”

Marzahn-Hellersdorf kürt seine Sportler*innen des Jahres

Auseinandersetzungen am Rande des AfD-Parteitags in Biesdorf sorgen für Diskussion

Die volle Ladung Livemusik in der lautesten Platte Berlins: Das Orwohaus-Festival geht in die nächste Runde

Kunst für Schwindelfreie: Das wahrscheinlich größte Dachgemälde der Stadt gibt es jetzt in Marzahn-Hellersdorf

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Tempelhof-Schöneberg geht einen Sonderweg: Die Bezirksverordnetenversammlung tagt im Rathaus

Kampf gegen Rassismus: Der FC Internationale gemeinsam mit Superstars wie Serge Gnabry, Paul Pogba und Thiago Alcantar in einem Werbespot

Ausbau des Gasometers: Am Mittwoch wird abgestimmt

Impfen im Industriegebiet: Die Aktion des Netzwerks Motzener Straße

Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Ende eines Schuljahres, das kompett von der Pandemie geprägt war

Sanierung der Orgel: Tempelhofer Gemeinde sucht Fotos aus den frühen Jahren der Glaubenskirche

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.