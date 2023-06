S-Bahnhof Wartenberg in Berlin-Lichtenberg Name vor Bahnhofs-Vorplatz gesucht

Name für Vorplatz des S-Bahnhofs Wartenberg gesucht: Anwohnende des Ostseeviertels sind gefragt. Wie wäre es mit „Ostseeplatz“? Gibt’s schon. Oder mit „Rügenplatz“? „Backfischbrötchenplatz“? „Möwenplatz“? Gesucht jedenfalls wird ein Name für den Vorplatz des S-Bahnhofs Wartenberg.

Er soll Anlehnung finden an das nahegelegene Ostseeviertel – und die dortigen Anwohnenden sind eingeladen, bei der Namensgebung mitzumachen. Der S-Bahnhof hat auf beiden Seiten Plätze, die noch namenlos sind. Zunächst wird für die nördliche Seite ein Name gesucht.

Die Plätze an beiden Seiten sind regelmäßig Veranstaltungsort oder Ausgangspunkt für Touren. Im Bezirksamt hat sich die Bezeichnung „östlicher“ oder „westlicher“ Vorplatz etabliert zu haben, was allerdings regelmäßig zu Verwirrungen führt. Daher soll das Amt nun nach einem Namen suchen, fordern die Linken in einem Antrag.

Um solche Probleme anzugehen, hat der Bezirk immerhin die „AG Straßennamen“. Die Anwohnenden könnten beim jährlichen Kiezfest am Malchower See über das Vorhaben informiert werden. Eine Namensfindung geht bekanntlich nicht von heute auf morgen zustatten, daher wird man zunächst auch weiterhin mit den Bezeichnungen „Nord- und Westseite“ vorliebnehmen müssen. Der Malchower See befindet sich übrigens am Ausgang Ribnitzer Straße.

