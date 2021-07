Montag bis Freitag halten Sie unsere "Leute"-Newsletter mit Nachrichten aus den Berliner Bezirken auf dem Laufenden - und das gratis. Bereits 250.000 Abonnenten lassen sich so täglich mit Nachrichten aus ihren Kiezen versorgen. Dienstags erscheinen gleich drei Ausgaben, und zwar die für Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Diese können Sie - wie alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel - hier bestellen: leute.tagesspiegel.de.



Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG berichtet Sigrid Kneist:

Wann kommt die Yorckbrücke Nummer5? Die Sanierung der berühmten Bauwerke an der Yorckstraße geht weiter. Jetzt hat sich das Bezirksamt dazu geäußert, wie der Planungsstand für die fünfte Brücke ist und wie es mit den Terminen aussieht - nachzulesen im Newsletter. Bereits seit Jahren werden die charakteristischen Überführungen saniert. Vor fast genau einem Jahr wurde das bislang letzte Bauwerk nach jahrelanger Reparatur wieder der Öffentlichkeit übergeben. Weitere "Leute"-Themen aus dem Bezirk:



42,75 Millionen für die Urania: Das ist bei der Erweiterung und der Sanierung geplant

Ausgezeichnete Johanna-Eck-Schule: Ein Preis für Online-Kommunikation geht nach Tempelhof

Bürgerbeteiligung: So geht's

Geburten und Todesfälle: Wartezeiten beim Standesamt





Aus SPANDAU berichtet André Görke:

Ärger am Berliner Hundestrand: Was ist da los auf Pichelswerder?

Krach auf der Technoinsel: Wer macht da so viel Lärm auf Lindwerder? Stadträte, Nachbarn in Gatow und der Geschäftsführer der Insel melden sich im Newsletter

Kinder weinten, Hunde rannten weg: War das Feuerwerk an der Scharfen Lanke erlaubt? Nachbarn und Stadtrat reden im Newsletter

Neues Problem in der Wasserball-Arena: Die Kids sind zu klein - aber jetzt gibt es eine Idee!

Filmproduzentin im Newsletter-Interview: "Wie ich mir den Wochenmarkt in Kladow vorstelle"

Regenmassen und DLRG-Frust: Neuigkeiten vom Glienicker See

Aldi, Schulen, Fahrradärger: Es gibt neue Wege für Fahrradfahrer - und prompt Ärger

Aus MARZAHN-HELLERSDORF berichtet Sophie Rosenfeld:

Kampagne “#MusikerFürMusikerBerlin” sucht Konzertstätten im Bezirk

Bildungscampus rund um die Kastanienallee erforscht das Wasser

Spendenaktion für das Hilfswerk Don-Bosco-Zentrum

Politiker:innen-Interview zum Bauvorhaben in der Bisamstraße

Spielplatz-Neubau im östlichen Bereich des Theodorparks

Seniorenplanung erst in der nächsten Legislaturperiode

Vorschläge für ehrenamtliche Auszeichnungen gesucht

