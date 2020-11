Die Scharfe Lanke ist ein herrlicher Fleck im Berliner Westen. Spandaus schöne Grünanlage wird ab 2021 umgebaut, bald gibt es dazu eine Info-Veranstaltung. Das hatte mir Baustadtrat Frank Bewig, CDU, letztens erst im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau verraten. Doch eine Sache war noch offen.

Saniert wird nämlich auch der See auf dem großen Foto, der zwischen Heerstraße und Scharfer Lanke liegt. Das ist aber gar kein echter See, sondern ein „Regenrückhaltebecken“. Gähn? Iwo.

Die Geschichte vom riesigen Schlammbecken erzählte jetzt Stephan Natz von den Wasserbetrieben dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

„Gehen Sie mal auf Google Maps, zoomen ganz nah ran, dann steht auf diesem vermeintlichen See plötzlich ‚RHB‘. Und das bedeutet: Regenrückhaltebecken. Das liegt an der Bocksfeldstraße und gehört uns. Das ist kein See oder Tümpel, sondern ein künstlich erschaffenes Becken, erbaut von uns 1965", sagt der Wasserbetriebe-Sprecher. "Das ganz schön lange her und wurde vermutlich, naja, nicht oft gereinigt."

"Das Becken ist fünf Meter tief und ähnelt einer Schüssel. Und in die fließt Regenwasser aus dicken Rohren, die aus Westen kommen, vielleicht sogar von den Wohnsiedlungen in Staaken."

"Stellen Sie sich einen Baum vor, der viele kleine Äste hat, die zu immer dickeren Stämmen werden. Das dicke Ende ist hier das Becken. Das letzte Bauwerk, durch das Wasser strömt, ist hier über 2 Meter dick."

"Damit Blütenstaub, Reifenabrieb, Sand, Dreck bei Starkregen nicht ungefiltert in die Havel fließen, soll das Wasser erst mal in dieses Becken. Dort setzt sich der Dreck ab. Das Becken ist jetzt aber voll, bestimmt drei Meter Schlamm."

Die Scharfe Lanke im Frühjahr 2020. Das Bild entstand mit einer Drohne auf den Rieselfeldern. In der Bildmitte die "Haveldüne". Foto: Rico Ketzer

"Ein schönes Biotop mit Schilf und Pflanzen will das Bezirksamt daraus machen, aber vorher müssen wir als Wasserbetriebe da erst mal ran", erzählt Natz dem Spandau-Newsletter. "Das Einlauf- und Auslaufbauwerk muss neu gebaut werden. Der Wasserspiegel liegt genau auf der Höhe der Scharfen Lanke. Wir werden die beiden Zu- und Abläufe mit einem Stöpsel sperren und alles abpumpen. Und wir müssen gucken: Was ist da eigentlich alles drin seit 1965?"

Die Scharfe Lanke aus der Luft. Unten links: Berlin-Gatow. Mittendrin: die Havel. Die Ausbuchtung am oberen Rand: die Scharfe... Foto: Imago

"Ist das ein Flüssigkomposthaufen? Oder sind da Schadstoffe drin? Im dritten Quartal 2021 soll es im besten Fall losgehen, vielleicht auch später, das steht noch nicht fest. Schwierig wird der Schlamm, den Lkw abpumpen müssen."

"Mit 80 Wochen Bauzeit kalkulieren wir, also bis Ende 2022/Anfang 2023. Das wird eine Riesenarbeit an der Scharfen Lanke.“

Mein Linktipp: Hier meine aktualisierte Tagesspiegel-Fotostrecke von der Scharfen Lanke.

