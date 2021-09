Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 253.000 Mal abonniert. Mit fast 34.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

An den Berliner Künstler und Umweltaktivisten Ben Wagin, der Ende Juli im Alter von 91 Jahren gestorben war, erinnert ein neues Streetart-Bild an der Brandwand des Hauses Niebuhrstraße 55. Doch im Laufe dieser Woche wurde es von Unbekannten mit Sprayfarbe beschädigt. Das Bild entstand im Rahmen des diesjährigen Berlin Mural Festes unter dem Motto "HomeStreetHome". Es stammt von Gita Kurdpoor, kurdischstämmige Künstlerin aus dem Iran, und einem als Mateartist bekannten Streetart-Künstler. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Laptopmangel im Bauamt

Neubauprojekt am Heidelberger Platz

Auf dem Walter-Benjamin-Platz soll an den Namensgeber erinnert werden

Freikarten für Lesung mit Romanautorinnen

Restaurant der früheren Filmbühne am Steinplatz steht leer

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.