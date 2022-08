Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Wann kommen die Poller? Die Pläne sind ansprechend, doch die Umsetzung des sicheren Radwegs am Tempelhofer Damm verläuft schleppend. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Kein Unterricht, fehlende Räume, Lehrermangel: Erinnerungen an die Schulzeit

Badekappen mit Botschaft: Beate Kothe und Katja Schnetzke wollen Sichtbarkeit für ein medizinisches Problem

So könnte Energie gespart werden: Ideen des Bezirks

Gegen Tierquälerei, Müll und Vandalismus: Bezirk sucht nach Lösungen für die Parks

Radikal royal: Schmierereien im BVV-Saal

Parkraumbewirtschaftung: Vignetten für Handwerker und Pflegekräfte

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Julia Schmitz:

Viele Fragen, keine Antwort: Nachruf auf Joshua Baganz

Es gibt sie wieder: Schuleingangsuntersuchungen

Trotz Schulneubau: Flüchtlingsunterkunft an der Carola-Neher-Straße kann vorerst bleiben

Mehr Platz im Freien: Was Marzahn-Hellersdorf gegen den Spielplatzmangel tut

Häusliche Gewalt im Bezirk: SPD fordert mehr Hilfsangebote

Umweltgerechtigkeitsatlas für Berlin: Marzahn-Hellersdorf ist Spitzenreiter bei Grünflächen

Besondere Führung: Hören, Fühlen und Schmecken im Jüdischen Garten

Aus SPANDAU meldet sich Ken Münster:

Das Café Pi8 der evangelischen Gemeinde Staaken

Mieten in der Großsiedlung An der Kappe steigen deutlich – wegen Modernisierung

400 Jobs bei Siemens Energy in Gefahr

Cleanup am Havelufer mit Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner

Bebauungsplan für Waterkant-Quartier in Haselhorst nun öffentlich einsehbar

Feuer in ehemaliger „Filmbühne Staaken“

Musikalischer Theaterumzug „Die Wanze“ kommt wieder

Festival Literatur:inklusive in Einfacher Sprache

20. Geburtstag des Meridian Spa in den Spandau Arcaden

Sommertanz im Seniorenklub Südpark

Wie kann Berlin hitzefest werden? Ihre Antworten!

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartner:innen, Verwandten, Nachbar.innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie einfach unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.