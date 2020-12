S-Bahnhof Stresow: Millionencoup für Schulbau. Spannend, was Evrim Sommer, Linke, gerade aus dem Bundestag erzählt: Es geht um einen Millionendeal in Berlin-Spandau, Bonner Immobilienträume – und endlich mehr Platz für Kinder.

Das Grundstück, um das es geht, liegt zwischen Ikea und dem S-Bahnhof Stresow ("Pichelswerderstraße, Heidereuterstraße und Grenadierstraße"). Größe: 22.000 Quadratmeter. Und wegen der Kaserne ist es aus jeder S-Bahn und jedem ICE sichtbar – hier eine Luftaufnahme.

Fast sechs Millionen Euro. Das Grundstück wird jetzt vom Bundesfinanzministerium um Olaf Scholz, SPD, verkauft – für 5,85 Millionen Euro. Und zwar an die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH, kurz BIM. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau vorliegen.

Bislang hat dort ein wuseliger Autohandel sein Revier. Eigentlich war das Grundstück für Bonner reserviert („Wohnraum für Bundesbedienstete“), war dafür aber „nicht geeignet“. Auch Flüchtlingsbauten sollen dort nicht entstehen. Sondern?

„Das Land beabsichtigt, auf dem Grundstück den Neubau einer Sporthalle oder eines Erweiterungsbaus u.a. mit Klassenräumen für die Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule zu errichten. Außerdem wird geprüft, ob die Errichtung einer Kita möglich ist.“Deshalb gibt es einen Preisnachlass von 350.000 Euro. Die Sache hat nur einen Haken: Die Sporthalle muss drei Jahre nach Benutzerwechsel stehen.

„Die Ideen des Landes, die Grundschule zu erweitern oder eine Sporthalle zu bauen, begrüße ich sehr“, schreibt mir die Bundestagsabgeordnete Evrim Sommer. „Auch die Prüfung eines Kitastandortes ist angesichts des wachsenden Bedarfs an Plätzen sinnvoll. Beachtenswert ist nur, dass der Bau innerhalb von drei Jahren ab Erwerb zu errichten ist und für zehn Jahre zu nutzen ist.“ Andernfalls droht eine Vertragsstrafe.

Sommer mahnt Land und Bezirk daher an, die Planungen zügig voranzutreiben. Oder salopp gesagt: Dalli, Dalli.

[Sie wollen mehr aus Berlin-Spandau lesen? Aber gern! Den aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau gibt es kostenlos unter leute.tagesspiegel.de]

Hier noch mein Linktipp: Optisch so lala, aber die Geschichte der Ernst-Ludwig-Heimstück-Grundschule (Marion Bauer, 440 Kinder) ist spannend: Die Historie beginnt am Kolk. Hier der Link.

+++

Und hier mehr meiner aktuellen Themen im Newsletter aus Berlin-Spandau

- Weihnachtsgottesdienste: „Im Freien, nur mit Voranmeldung“: So läuft das mit Corona und den 80 Weihnachts-Gottesdiensten in Spandau.

- S-Bahnhof Stresow: Millionencoup für den Schul-Ausbau – und eine Forderung der Linken

- Neue Bibliotheks-Chefin stellt sich vor: Interview über Corona, Lieblingsorte und einen Traum für die Altstadt-Bücherei

- Dauerbaustelle vorm Rathaus: Schlechte Neuigkeiten vom zentralen Vorplatz

- Berlins peinliche Baustelle: Senat kapituliert an der Stößenseebrücke

- 57-Mio-Baustelle: Neubauchef des Wasserstraßenamtes nennt Details zum Ausbau der Havel, zu Verzögerungen, Restaurantschiff und Spreeweg

- Geschützgießerei: Bagger sind vor Ort

- Fraktionschef der SPD griff in die Kasse: Wie geht es jetzt weiter? Kommt die Doppelspitze – und kommt kurz nach Silvester der neue SPD-Bürgermeisterkandidat? Dazu: Scharfe Kritik der CDU

- Spandaus altes Strandbad: Leserin meldet sich mit Foto von vor 90 Jahren

- Pssst, Spandau bekommt 150 neue Bäume: Hier ist die Liste, Standort für Standort vom Kiesteich bis zur Gatower Straße

- Applaus für Tauchclub Siemensstadt: Ehre für den inklusiven Sportverein

- Ernst-Liesegang-Ufer in Kladow wieder gesperrt: Doch im Hintergrund wird mit der Bima verhandelt

- Neuer Wachschutz im Rathaus

- Digitale BVV: Grüne sauer, weil selbst Reinickendorf moderner ist

- Wasserball live: Wasserfreunde Spandau im Livestream in der Champions League

Mehr zum Thema Tausende vom Havelausbau betroffen In Spandau entsteht Berlins neue 10-Kilometer-Baustelle

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon fast 235.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.