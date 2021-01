Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 235.000 Mal abonniert, bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem (aber nicht nur) aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise in Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Elternbeschwerden, weil der digitale Schulunterricht zu gut läuft: Während der „Lernraum Berlin“ für Chaos sorgt, funktioniert am Gymnasium Steglitz das „Dashboard“ vorzüglich – zwei Lehrer und ein Informatiker haben es entwickelt

Die englische Mutante ist in Steglitz-Zehlendorf: Wie B.1.1.7 entdeckt wurde, wie es in den Südwesten kam und warum die Analyse 14 Tage dauerte

Wo steht der Bezirk beim Klimaschutz? Eine Bilanz fünf Jahre nach dem Paris-Abkommen

Corona, Bezirksparlament und Videostreaming: Die BVV-Fraktionen zur weiteren Arbeit im Rathaus Zehlendorf

Wohnturm im Winterschlaf: Ab März werden die Arbeiten am Steglitzer Kreisel weitergeführt

Kaputte Bausubstanz, Mädchenraum, neue Küche: Jugendfreizeiteinrichtung Düppel wird für 4,7 Millionen Euro saniert

Lese- und Denk-Tipp: In Monika Rincks Gedichten surfen – von Strichern bis zu einem Sarg voller Goethe

„Das Publikum schreit, feiert, tanzt“: Die 13-jährige Charlotte Louisa Brandt träumt vom Olympia-Sieg ihrer Hockey-Mannschaft

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

„Bauen ist teuer, egal wie man es dreht und wendet“: Die Architekt*innen Britta Jürgens und Matthew Griffin haben das Gewerbehaus „Frizz23“ mitgebaut

Wohnheim statt Notunterkunft für Wohnungslose in Friedrichshain

Von Klorollen bis Oma&Opa TV: Tipps zur Kinderbespaßung im Homeoffice

Kunst meets Kneipe: Im Schaufenster vom „Lerchen und Eulen“ stellen im Shutdown Künstler*innen aus +++ Xhainer „Damengambit“-Drehorte

Neuer Out-of-Context-Twitter-Kanal von Blau-Weiß-Friedrichshain

Millionen gegen Müll in Berlin: Bezirk setzt auf Eigenverantwortung

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Wohnungsbau, Verkehrsstau und Ämter-Überforderung: Diese Probleme muss Pankow 2021 lösen

„Pankow schmeckt nach Walnüssen und Äpfeln“: Warum eine Schriftstellerin aus Prenzlauer Berg Schokolade für Berliner Stadtteile herstellt

Keine Laptops für Homeoffice: Kritik an „Kapitulationserklärung“ des Bezirksamts

Nach Corona-Fall im Amt: Stadtrat Kuhn in Quarantäne

Senat plant „autoarmes“ Neubauquartier: Anwohner dürfen nur in Garagen parken

Bürger*innenmeister „irritiert“: Benn will seine Amtsbezeichnung nicht doppelt gendern

15-Kilometer-Zone: Diese Ausflugsziele nördlich von Pankow dürfen Sie künftig noch straffrei besuchen

