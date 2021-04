"Neubau einer Schule in freier Trägerschaft", steht noch auf dem Bauschild an der Glockenturmstraße 23 in Westend. Allerdings ist der Hinweis längst veraltet. Bereits im Sommer 2016 hatte Saudi-Arabien das Projekt einer "König Fahd Akademie" gestoppt und argumentiert, wegen des guten deutschen Bildungssystems benötige man keine eigene Schule. Seitdem steht das unvollendete Gebäude nahe dem Olympiapark herum. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf plante darin eine öffentliche Schule. Doch nun bietet die saudi-arabische Botschaft in Berlin den Rohbau auf dem Immobilienmarkt an. Das Bezirksamt reagiert "sehr überrascht" und "gar nicht begeistert". Von den Verkaufsabsichten erfuhr die Verwaltung erst durch eine Anfrage des Tagesspiegels. "Wir benötigen den Standort dringend und zwingend", heißt es dazu. Wie es nun weitergehen soll, lesen Sie im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem: