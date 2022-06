Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 263.000 Mal abonniert. Mit mehr als 35.200 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Nach der tödlichen Amokfahrt nahe dem Breitscheidplatz wird die jahrelange Diskussion über Schutzmaßnahmen gegen Anschläge im Herzen der City West noch relevanter. So fordert die SPD-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf eine "dauerhafte und stadtverträgliche Absicherung" des Platzes, aber auch umliegender Straßen. Das Gebiet müsse "als Ganzes gedacht werden". Auf dem Kurfürstendamm sei eine Verkehrsberuhigung durch "eine Tempo-Reduzierung, bauliche Veränderungen und eine Neuaufteilung des öffentlichen Raums" möglich. Man könne den motorisierten Verkehr dort auf BVG-Busse, Taxis, Lieferwagen und Rettungsfahrzeuge beschränken. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nach der Amokfahrt am Breitscheidplatz: Reaktionen aus dem Bezirk, Neues zum Täter und zu den Opfern

Ukrainische Künstlerin malt Anti-Putin-Bild

Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße wird verlängert

Thai-Markt im Preußenpark hat Ärger mit dem Ordnungsamt

Sommerkino am Schloss Charlottenburg – wir verlosen Karten

Streit um Schankveranda eines früheren China-Restaurants am Ku'damm

Reitsportverein protestiert gegen Verdrängung durch Hertha-Stadion

