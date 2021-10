Lust auf Kultur? Dann hinein ins Kino im „Kulturhaus“ von Berlin-Spandau, zwischen Karstadt, Rathaus und Havel in der Mauerstraße gelegen, also mitten in den Gassen der Altstadt.

Dahinter steckt die Staakener Kino-Familie um Julia und Roman Colm, die seit 20 Jahren auch das benachbarte Open-Air-Kino betreibt. Hier ein Blick in den schnuckeligen Saal im Altstadt-Kino.

Roman Colm kommt aus einer Stuttgarter Kino-Familie, die seit 1929 die Leinwand leuchten lässt. Daher gibt’s auch einen „kleinen Schwabentipp“, schrieb neulich Julia Colm mit einem Augenzwinkern an den Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

„Donnerstag ist Kinotag: Da kostet das Filmvergnügen nur 7,50 Euro. Das ist schon seit Jahren so, aber jetzt gibt es gleich noch einen Grund, mal unter der Woche zu kommen: Am Wochenende staut es sich gern mal. Und da wir noch immer mit Abstand platzieren und das Sitzplatzangebot dadurch arg reduziert ist, heißt es gelegentlich sogar ‚leider ausverkauft‘. Wer wochentags kommt, kann all diese Probleme höchst elegant umgehen und dabei Geld sparen.“

[Den kompletten Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gibt es jetzt kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de]



Die Corona-Regeln im Kino-Saal? „Ach so, ja – auch noch wichtig: Wir bleiben im Kino im Kulturhaus bis auf Weiteres bei 3G! Geimpft, getestet, genesen mit Nachweis. Und gern auch mit guter Laune. Hilft allen bei allem.“ Hier das Kinoprogramm: kinoimkulturhaus.de/Spielplan

Hier der Blick nach vorn zur Leinwand. Foto: promo/Colm

Plüschcouch und Popcorn. Foto: promo/Colm

Kinos gab's früher an jeder Ecke, auch in Spandau. Das Cineplex (eröffnet 1996) hinten am U-Bahnhof Altstadt Spandau ist eine feste Nummer, dort stand auch früher schon ein Kino.

Ob am Stadtrand oder im Spandauer Zentrum (das "Odeon" musste dem Hertie-Kaufhaus weichen), ob in Siemensstadt (Autokino) oder am Flugplatz Gatow (Militärkino der Briten) - überall flimmerten einst Filme auf den Leinwänden. Heute sind fast alle geschlossen, abgerissen oder in Privatbesitz - wie das versteckte "Cinema Paradiso" von Wolfgang Weber in einem Kladower Privathaus, das wir einmal besuchen durften.

Die Kino-Familie Colm legt dabei Wert auf das Besondere. "Längst locken wir Kinoliebhaber aus der Innenstadt an, viele kenne ich persönlich, die würden sonst gar nicht nach Spandau kommen. Und natürlich fahren auch Neugierige aus dem Umland zu uns – Nauen, Potsdam, Falkensee", hat Roman Colm dem Spandau-Newsletter mal erzählt. "Wir zeigen bei uns keine krawalligen Blockbuster mit Nachos, klebriger Soße und Bier aus dem Plastikbecher. Unser Publikum besteht eher aus dem Bildungsbürgertum, das sich über ein Glas Wein freut." Ja, das gibt es auch in Spandau.

[Den kompletten Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel gibt es jetzt kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de]

- Dauerbuddelei an der Klosterstraße - woran liegt es und wie wird der Bürgersteig umgebaut?

- Stadtteilkoordinatorin über die Sorgen von Gatow und Kladow

- Neue Badestelle an der Havel: Woran es hakt an der "Großen Badewiese" in Hohengatow

- 20 Jahre Arcaden: Erinnern Sie sich an dieses Foto?

- Unvergessen: Neue Suche nach ermordete Polizisten aus der Polizeiwache Moritzstraße

- Stolpersteine in Spandau: Wie viele gibt es?

- Waldparkplätze, Heerstraße, Pichelsdorfer, Reformationsplatz und Charlottenstraße: Update zu 5 Baustellen

- Hakenkreuzglocke aus Hakenfelde im Museum, Geschichtsabend mit der Kirche

- Sportplatz am Flugplatz Gatow: die Kabinen-Predigt zu einem Umkleidehäuschen und ein WC, das einfach nicht kommt

- Imbiss an der Freiherr-vom-Stein-Schule: Die unendliche Posse um den Container geht in die nächste Runde

- Staaken: Es geht los am Jonny-K-Park - hier sind die Pläne im Newsletter

Mehr zum Thema Berlin-Spandau Ein bisschen Hollywood in Kladow

20.500 Spandauer Haushalte haben den Tagesspiegel-Newsletter für Spandau schon im Abo - und damit noch viel mehr Leserinnen und Leser. Und es werden immer mehr. Berlinweit kommen unsere Bezirksnewsletter auf 255.000 Abos. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, Debatten, Termine und geben persönliche Tipps, Bezirk für Bezirk. Probieren Sie uns aus!