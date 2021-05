Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 247.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Sowie viele weitere Themen.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Auf einem Kreuzberger Straßenschild soll bald der Name Audre Lorde stehen. Die Benennung einer Straße nach der afroamerikanischen Dichterin und Aktivistin wurde bereits 2019 von der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen. Nun wurde diese Woche der Beteiligungsprozess mit einer Online-Veranstaltung abgeschlossen. Mit den Stimmen aus der Online-Abstimmung und einer vorherigen Post-Abstimmung von Anwohner*innen zeichneten sich zwei Favoriten ab: die Admiralstraße und der nördliche Teil der Manteuffelstraße. Audre Lorde (1934-1992) bezeichnete sich selbst als „Schwarze, Lesbe, Mutter, Kriegerin und Poetin“. Sie verbrachte einen Teil ihres Lebens in Kreuzberg, lehrte als Gastprofessorin an der Freien Universität und engagierte sich für afro-deutsche Frauen und deren Sichtbarkeit. Wie es mit der Straßenbenennung weitergeht, erfahren Sie im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

"Mutter, Juristin, Sozialdemokratin" – Viola Mattathil-Reuther will für Friedrichshain West ins Abgeordnetenhaus – ein Interview über Familienfreundlichkeit, Strafrecht und Cannabis

Mieter*innen der Reichenberger Straße 108 befürchten Verdrängung

Geheim-Tipp: Mühlenhaupt-Ausstellung wartet unter dem Kreuzberg-Denkmal

Unterwassermüll-Ausbeute vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Landwehrkanal

Crowdfunding für Kreuzberger Verein Seitenwechsel

Kundgebung für verkehrsberuhigten Großbeeren-Kiezblock

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Erster Klimaschutz-Baustopp in Berlin beschlossen: So reagieren Bausenator und Gesobau auf die verweigerte Nachverdichtung in Pankow

Kritik an Panke Trail: BVV fordert Umplanung und besseren Anschluss für den Norden

Lehrer als "Leibeigene" der Behörden: Der Mann einer Pankower Lehrerin fühlt sich in der Pandemie "praktisch alleinerziehend" - ein Erfahrungsbericht

Kommt die U10 durch Weißensee? Die DDR ließ die U-Bahnlinie Mitte der 80er in zwei Varianten planen – ein Beteiligter erinnert sich

Prenzlauer Allee: "Weltweit verstreute" Eigentümer blockieren zweiten Zugang für den S-Bahnhof

Prenzlauer Berg als Brandstifter-"Schwerpunkt"? Im Bezirk Pankow werden die meisten Autos in Berlin angezündet – die CDU fordert Präventions-Maßnahmen

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Schenken Sie nach: Trinkwasser-Nachfüll-Stationen gesucht

Corona: In diesen Arztpraxen werden Sie mit AstraZeneca geimpft

Nachfolge unklar: Bildungsstadtrat Frank Mückisch scheidet Ende Mai aus dem Amt – keiner sagt, wie es weitergeht

“Nicht nötig”? Die BVV diskutiert über die Einführung eines Kinder- und Jugendparlaments

Nach Streit um Abriss in Wannsee: Heimatverein schlägt einen Beirat für Baukultur vor

„Soziale Plastik” im Beuys-Jahr: Die Kunst, Bienenweiden gegen den Klimawandel zu pflanzen

Aldi will bauen: Infoveranstaltung zur Alten Anatomie und 106 neuen Wohnungen

Auto-Lesung statt Autokino: Bestsellerautor Andreas Winkelmann liest in Teltow aus „Der Fahrer”

Erste Hockey-Bundesliga – Bleiber, Aufsteiger, Absteiger: Berliner HC spielt um die Meisterschaft, Wespen vor Abstieg, TuSLi könnte aufsteigen

