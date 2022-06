Das große Berliner Schwimmbad an der Gatower Straße (260.000 Besucher im Jahr) steht nicht nur wegen Berlins neuer Wasserballarena auf der Agenda des Abgeordnetenhauses und war hier deshalb wieder groß Thema im Tagesspiegel. Im Obergeschoss befindet sich die alte Sauna von Berlin-Spandau, die seit über zehn Jahren dicht ist: Hier ein gruseliges Foto von den verwaisten Drehkreuzen im Schummerlicht – fehlt nur noch Hui Buh im Bademantel.

Die Bäderbetriebe um Johannes Kleinsorg denken aber an eine Reaktivierung der Schwitz-Etage. War neulich Thema hier im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel („ab 2027“), und jetzt gibt es erstmals einen Betrag: „Wiederherstellung Sauna / grundsätzliche Entscheidung: 2,1 Millionen Euro.“

Diese Zahl nannte Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini, SPD, in einer laaaaaaaangen Liste, die Klara Schedlich, Grüne, im Abgeordnetenhaus angefordert hat. Die Sauna-Lage ist übersichtlich im Berliner Westen: Öffentliche Schwitzerei ist aktuell nur in den Arcaden und im Meridian Spa möglich.

Unklar ist auch die Zukunft des einstigen Sonnenstudios neben dem Schwimmbad. Der riesige Glaskasten steht seit einer Ewigkeit leer.

- "Die Hausboote werden nicht weniger": Ordnungsstadtrat spricht im Newsletter über den Start der Bootsaison, Partyschiffe, Polizei-Jetski und das Schrottschiff "Yellow Submarine" in Kladow

- Halleluja an der Haveldüne! Spandaus Gospel-Chor gibt ein Benefizkonzert fürs Ahrtal und spricht im Newsletter über die besten Orte im Bezirk

- "Bei uns wachsen Birken im Dach": Pfarrer der mächtigen Lutherkirche spricht im Newsletter über die Baustelle und Benefizabende

- Baustart: Update zum Johnny-K-Park in Staaken im Newsletter

- "Wir haben eine Immobilie im Blick": Jugendstadtrat spricht im Newsletter über neuen Jugendtreff im Kiez Heerstraße Nord

- Corona, Zahnärzte und Schulcheck: Gesundheitsstadtrat spricht im Newsletter über die Lage im Frühsommer

- Neues Stadion für Spandau? Sportstadtrat bringt im Newsletter neuen Standort ins Gespräch

- News zu den Bürgerämtern in Kladow, Falkenhagener Feld und Staaken

- "Einer der letzten Zeitzeugen ist tot": Trauer in Spandau

- Langer Tag der Stadtnatur in Spandau - mit gleich 3 Tipps von einem besonders tollen Ort

- Die Musikschule lädt ein - gleich drei Mal!

- 190 Mal Applaus: Spandaus Sportlerehrung in der Zitadelle

- 24 Stunden Benefiz-Paddeln auf der Havel

- BVG-Zentrale zum Newsletter: "Sylt oder Spandau – ganz ehrlich, was nimmt sich das schon?"

- Newsletter berichtet vom Ärzte-Konzert aus der Zitadelle

