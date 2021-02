Genauer: in der Wartenberger Straße 15. Die Entscheidung zu einem neuen Standort in Lichtenberg sei Ende 2019 auf Initiative des Bezirkes hin gefallen, schreibt mir der Zirkus. Es ist der sechste in Berlin. "Jetzt, wo unser Zelt einen festen Platz hat, werden wir das Programm wachsen lassen und möglichst bald unsere Türen öffnen." Natürlich erst, wenn die Pandemiebedingungen es wieder ermöglichen. Aber was der Zirkus für den neuen Standort plant, lesen Sie schon am Montag im Newsletter.