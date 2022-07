Die Woche startet mal wieder heiß. Wo es in der Stadt am kühlsten ist, verrät eine interaktive Karte, mehr dazu lesen Sie auch in unseren Bezirksnewslettern. Nicht überraschend mag es sein, dass vor allem in der Nähe von Flüssen und Seen oder in Wäldern niedrigere Temperaturen herrschen, wie zum Beispiel im Treptower Park. Dort wachsen übrigens auch heilsame Wildkräuter – im Newsletter erklärt Ihnen eine Expertin, worauf Sie beim Sammeln achten müssen.

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Julia Schmitz:

Müggelheim, Hessenwinkel und Wendenschloß: Das sind die “coolsten” Orte im Bezirk

Mit Wildkräuter-Expertin Anne auf Sammeltour im Treptower Park

„Plansche Plänterwald”: Oben ohne ist jetzt für alle erlaubt

Mehr Grün in der Stadt: Berlin will 750 neue Bäume pflanzen

Nach Berlkönig-Aus: Südosten bekommt Rufbus

Vorsicht vor Eichenprozessionsspinner: Gesundheitsamt informiert über Schädlinge

Bahnbetriebswerk Schöneweide ist „national wertvolles Kulturdenkmal”

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Cocktails vom Grill, nackte Männer beim Workout und brennender Sand: ein Tag am Weißen Strand vom Flakensee

Lichtenberger Linker verklagt Wohnungsbaugesellschaft Howoge

Ein Mieter in Karlshorst wird seit Jahren von seinem Nachbarn rassistisch terrorisiert

Besucher:innenzahlen der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen auf Vor-Corona-Niveau

Grüne wollen "virtuelle Haltestelle" am Jobcenter

Radtour: Kirchen der Feldmark - mit der einzigen Kircheneisenbahn weltweit

Verein für Antifaschist:innen: 111 Jahre Sparta Lichtenberg

Corona-Tiere und Ferienzeit: Aufnahmestopp im Tierheim Berlin

