Abschied von Bauer Ernst. Auch er war eine Bekanntheit in Berlin-Spandau, tief im ländlichen Südwesten unserer Stadt: Hans Joachim Jochen Ernst, 72, Landwirt in Gatow. Und deshalb muss hier, natürlich!, an ihn erinnert werden im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

Am Wochenende ist eine große Traueranzeige im Tagesspiegel erschienen, und drüber stand jener Name, unter dem ihn viele kannten: „Bauer Ernst“. Beerdigt wurde er am 4. Dezember, und gäbe es nicht Corona, es wäre ein großes Dorfereignis.

Denn Familie Ernst hat Gatow geprägt. Geboren wurde Ernst 1948 in Gatow, und den „Annenhof“ dort hat sein Großvater Otto Ernst vor 100 Jahren gegründet.

Bis dahin war er Gutsinspektor von Neukladow, ehe er den insolventen Milchhof in Gatow übernahm und nach seiner Frau benannte – deshalb heißen die Straße und die Bushaltestelle auch „Annenweg“: hier ein Foto.

Der Großvater belieferte exklusiv die Zeppeline, die auf dem Flugplatz Staaken in die USA starteten, steht in der Traueranzeige.

Im Krieg wurde der Hof geplündert, musste neu aufgebaut werden und Sohn Jochen Ernst setzte später auf Umweltschutz und Landschaftspflege. Hier finden Sie mehr Infos von der „Stiftung Deutsche Landschaften“, denen er den Hof 2019 vermacht hat.

Die Todesanzeige im Tagesspiegel - ohne Vornamen, sondern so, wie ihn alle nannten: "Bauer Ernst". Foto: André Görke

An Familie Ernst erinnert auch der SC Gatow. In seiner Chronik erinnert der Verein um Bernd Trepte (360 Mitglieder) an die ersten Tage des Vereins im November 1931. Der Förster brachte Holz für die Tore, das Vereinslokal lag in der S-Kurve. „Bauer Ernst stellte dem Verein an der Feldscheune am heutigen Groß-Glienicker Weg unentgeltlich eine Wiese zur Verfügung", steht in der Chronik.

"Hocherfreut hierüber gingen alle Gründer-Kameraden mit Elan an die Arbeit, aus der überlassenen Wiese den Sportplatz zu schaffen. Kamerad Ernst stellte darüber hinaus noch Fuhrwerke zum Transport der anfallenden Sandmassen zur Verfügung. Da der größte Teil der Mitglieder arbeitslos war, wurde so in kurzer Zeit der Sportplatz geschaffen.“

Nach dem Krieg wurde der Platz von Bauer Ernst zum Kartoffelacker; der SC Gatow zog 1949 auf sein heutiges Gelände an der Schule. Hier die ganze Geschichte.

"Gatower Bauernweg“: Die Historie der Gatower Bauern lässt sich wunderbar an der frischen Luft bei einem Spaziergang erkunden: Der Bauernweg ist 6,1 Kilometer lang und führt zu neun Höfen im Dorf. Die Karte ist etwas älter, aber die Route passt noch immer: Hier der Flyer vom Arbeitskreis Gatow.

2021 wird der SC Gatow 90 Jahre alt. Alles begann auf einem Kartoffelacker der Bauernfamilie Ernst. Foto: André Görke

