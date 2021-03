Eigentlich wollte Christian Leonard das von ihm gegründete Shakespeare-Theater Globe Berlin schon seit dem vorigen Sommer in einem festen Haus spielen lassen. Im Herbst 2016 hatte er eine Bühne aus Holz und Stahl, die dem Londoner Globe Theater aus den Zeiten von William Shakespeare ähnelt, in Schwäbisch Hall erworben und zerlegt nach Berlin bringen lassen. In Charlottenburg-Wilmersdorf bot Kultur- und Sportstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) einen Lagerplatz des Sportamts an der Sömmeringstraße für den Wiederaufbau des Theaters an. Auch die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) war begeistert. Doch Probleme mit dem Pachtvertrag verzögern die Umsetzung. Stattdessen kündigte Leonard im Gespräch mit unserem Newsletter-Autor nun die dritte Spielzeit im Freien an. Am 3. Juni soll es pandemietauglich losgehen. Was gespielt wird und mehr Informationen im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem: