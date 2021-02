Helga Getz, 90, ist tot. Und nicht nur die Sportfreunde Kladow im Berliner Südwesten sind traurig, sondern noch viel mehr Leute in Berlin-Spandau. Denn „Helga“, wie sie von vielen gerufen wurde, war in den 80ern Schatzmeisterin bei den Wasserfreunden Spandau, gehörte der CDU an und war in den 90ern Chefin des Sportausschusses im Rathaus. Trägerin der Ehrennadel vom Landessportbund ist sie sowieso. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner aktuellen Ausgabe.

Sie turnte überall herum, nicht nur im Rathaus. Im Frühjahr 1974 gründete sie mit acht Frauen die Gymnastikabteilung bei den Sportfreunden. Die wuchs schließlich auf 1500 Leute an und bietet so viele Kurse von Step Aerobic über Jazz Dance bis Männergymnastik, dass man schon bei der Lektüre ins Schwitzen kommt.

„Ihr Herz schlug immer für den Sport, seit 1974 für die Sportfreunde Kladow“, schreibt die langjährige Vorstandschefin Manuela Stein in einem Nachruf. „Zu ihrem 90. Geburtstag haben wir noch mit ihr über unsere Anfänge in der Gymnastikabteilung Witze gemacht und gelacht, denn geistig war sie auf der Höhe…“

„Helga hatte Lust auf Leiten, Organisieren, Führen. Und das konnte Helga gut. Ob beim Faschingsturnen, bei Sommerfesten oder Gymnastikreisen“, erinnert sich Stein. „Helga organisierte, delegierte und packte immer selbst mit großem Elan an. „Auf Gymnastikreisen trug sie ihr „Hupfdohlen“-Shirt: Geselligkeit kam nie zu kurz.“ Vorbei. „Jetzt ist sie verstummt. Wir verneigen uns vor dieser außergewöhnlichen Lebensleistung.“

Der liebe Gott kann schon mal die Turnhose rausholen. Helga ist da.

Mein Tipp: Die Sportfreunde haben stimmungsvolle Fotos in einer Collage zusammengestellt – hier der Link: sf-kladow.de

[Diese Nachrichten stammen aus dem Spandau-Newsletter: 12 Berliner Bezirke, 12 Tagesspiegel-Newsletter - kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de]

Lesen Sie mehr zu den Sportfreunden Kladow, die bei der Tagesspiegel-Wahl zum beliebtesten Sportverein in Spandau gewählt wurde.

Um Ärger auf dem Sportplatz in der Landstadt Gatow ging es vor kurzum im Newsletter. Dort war der Bau von Kabinen geplant, dann aber grätschte Corona um die Ecke.

Eine große Nummer in Kladow ist auch der dortige Golfklub am Flugplatz Gatow (gehört zu Kladow), der Jubiläum gefeiert hat: hier das große Interview.

Und hier lesen Sie noch mehr Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel zuerst finden.

- Jerusalema-Hit auf dem BVG-Hof Spandau

- Sportfreunde Kladow trauern um Helga: Gott, zieh dich warm an

- Potsdamer Chaussee: 100.000 Quadratmeter Mäharbeit

- Insel Gartenfeld: Projektchef wünscht sich endlich Klarheit

- Dienstwagen: Was fährt der Bürgermeister?

- Schule schließt? Chef der Gartenstadt Staaken in Sorge

- Werbestar aus Kladow: Ausstellung zu "Ariel"-Ikone Klementine geplant

- Unser Südpark: Neue Postkarten einer Leserin

- Kiezkamera: Wildschwein auf dem Fahrrad

- Bürohunde dürfen ins Rathaus

- So viele Rinder, Schafe, Schweine leben in Spandau

- Pfarrerin hört auf: Siemensstadt sagt Danke

- Alte Bücherei wird abgerissen: 49 Mio fürs neue Rathaus

- Liesegang-Ufer jetzt Rathaus-Thema

- West-Staaken: CDU fordert bessere BVG-Bus-Anbindung

- FDP-Team zur Wahl komplett: We are Family

- Jonny-K-Park in Staaken: die Pläne

- Straßenbau in Kladow, Wohnungsbau in der Wasserstadt

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 240.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.