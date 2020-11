In einem Pflegeheim nahe dem Schloss in Berlin-Charlottenburg sind mindestens 16 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dies hätten Tests im Seniorendomizil Wilhelm-Stift am Ernst-Bumm-Weg ergeben.

Das teilte der Charlottenburg-Wilmersdorfer Gesundheitssstadtrat Detlef Wagner (CDU) am Donnerstagabend im Gesundheitsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mit.

Keine und keiner zeige Krankheitssymptome, niemand liege im Krankenhaus, sagte Wagner. Das Bezirksamt habe die Infektionen "nur entdeckt, weil wir getestet haben".

