Paulsternstraße: 500 neue Wohnungen - und ein Spandau-Quiz. Party an der Paulsternstraße: Bausenator Sebastian Scheel, Linke, und Stadtrat Frank Bewig, CDU, feierten diese Woche in digitaler Runde die Fertigstellung von 480 Wohnungen, viele zum fairen Preis. Gute Sache: „Sechs Monate vor dem Zeitplan und trotz Corona“, jubeln die Immobilienfirmen Kilian, WBM und Degewo und klopfen sich gegenseitig lobend auf den Bauhelm.

Früher war das hier alles eine Laubenkolonie. Heute stehen hier Häuser mit bis zu elf Etagen. Die ersten Mieter sind schon im Herbst eingezogen. Entstanden ist auch eine Kita mit 60 Plätzen. Darüber hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Die Handwerker können gleich im Kiez bleiben, es gibt irre viel zu tun: Um die Ecke wird gerade eine andere alte Kleingartenkolonie von Siemens-Mitarbeitern fürs neue Wohnviertel „Seed“ planiert. Dort entstehen 800 Wohnungen am S-Bahnhof Gartenfeld. Nebenan wird ab 2022 der Siemens-Campus inklusive S-Bahnstrecke errichtet.

Und bei Aldi und „Old Texas Town 1950“ auf der anderen Straßenseite öffnet im Frühling eines der bekanntesten Fitnessstudios der Welt, „Gold’s Gym“. Da trainierte früher Arnold Schwarzenegger.

Quiz für die neuen Nachbarn: Woher kommt der Name „Paulsternstraße“? Bitteschön: Vor 200 Jahren gab es hier Sumpf, Wald, Wiese. Und am Nonnendamm stand ein abgelegenes Postgasthaus mit dem Namen „Zum Güldenen Stern“. 1848 benannte der Besitzer – Achtung, jetzt kommt’s – Paul Stern seinen Laden schließlich um. In Erinnerung daran wurde 1929 aus dem Schwarzen Weg die „Paulsternstraße“, wo seit 1984 sogar die U-Bahn hält. Jetzt wissen Sie’s. Ab 2029 soll dort die Straßenbahn durchfahren. – Quelle: Straßenlexikon Kauperts

März 2020. Unten links die Paulsternstraße, rechts der Haselhorster Damm. Hinten das Kraftwerk Reuter. Foto: promo/WBM

März 2020. Blick nach Norden. Unten die Paulsternstraße, rechts befinden sich Aldi und die große Sporthalle. Foto: WBM7Promo

