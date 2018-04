Fahrgäste der S-Bahn müssen sich in den kommenden Tagen auf größere Verkehrsbehinderungen einstellen. Betroffen ist auch der Norden. Grund sind Bauarbeiten in Schönholz und Waidmannslust. Wer beispielsweise von Gesundbrunnen nach Frohnau will, muss erst nach Brandenburg fahren und dann wieder gen Süden. Zwischen Schönholz und Waidmannslust rollen Ersatzbusse.

"Die Züge werden von Bornholmer Straße über Blankenburg und Hohen Neuendorf umgeleitet", teilt die S-Bahn mit. AB-Fahrschein gelten auch "im Transit", wie die S-Bahn schreibt. Vom 27.04. (Fr) 22 Uhr durchgehend bis 07.05.2018 (Mo) 1:30 Uhr werden Fahrausweise des Tarifbereich Berlin AB in den Zügen der S1 zwischen Frohnau und Hohen Neuendorf (Umstieg) und Blankenburg im Transit anerkannt. Die Entwertung der Fahrausweise muss zwingend in den Tarifbereichen Berlin A oder B erfolgen (nicht im Tarifbereich Berlin C)." Auch in den darauf folgenden Tagen kommt es zu Unregelmäßigkeiten. Tsp

