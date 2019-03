Alarm in Berlin-Spandau: Dort wurde am Dienstagmorgen ein elf Jahre altes Kind mit einer Pistole gesehen. Das meldete die Berliner Polizei am Vormittag. Die Nachricht machte an den Spandauer Schulen seit dem Morgen die Runde. Der Vorfall geschah im Norden des Bezirks, im Ortsteil Hakenfelde. Dort meldeten Anwohner auch Polizeihubschrauber am Himmel. Ob die wegen des Vorfalls an der Schule im Einsatz waren, ist nicht bekannt.

"Es gab keine Bedrohung", hieß es in einer ersten Stellungnahme der Berliner Polizei. Die Waffe werde gesucht; eine Bedrohungslage gibt es nicht. Es handelt sich um die Carl-Schurz-Grundschule in der Hakenfelder Straße.

"Die Schule alarmierte unsere Kollegen, die den Schüler an seiner Wohnanschrift ohne Waffe antrafen", hieß es bei der Polizei. "Die Ermittlungen zum Sachverhalt und dem Verbleib der Waffe laufen zur Zeit." Ob es eine scharfe Waffe oder ein Spielzeug war, ist nicht bekannt.

