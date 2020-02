Kommt die „Landshut“ auf den Flugplatz Gatow? Diese Nachricht ist gut versteckt im Tagesspiegel zu finden – und eine echte Sensation für Berlin-Spandau: Die Lufthansa-Maschine „Landshut“, die 1977 von Terroristen nach Mogadischu entführt worden ist, soll auf dem Flugplatz Gatow ihre letzte Heimat finden: im „Luftwaffenmuseum“, dem größten Museum Berlins. Eröffnet: 1995. Besucher: 60.000 pro Jahr.

Millionen sollen bis 2030 auf dem Flugplatz Gatow investiert werden. Die alten Hangars sollen aufgemöbelt, eine Empfangshalle soll errichtet werden. Die Bezirkspolitik um Bürgermeister Helmut Kleebank, SPD, grübelt seit Jahren, wie das Museum besser an die Potsdamer Chaussee angebunden werden kann – sogar U-Bahn-Träume gibt es.

Doch die Sache ist zäh. Im Frühjahr 2020 wartet das Museumsteam um Ralf-Gunter Leonhardt und Doris Müller-Toovey auf die Starterlaubnis durch den Bund – und sagt lieber noch nichts offiziell. Der Flugplatz gehörte einst der „Royal Air Force“. Hier landete bis 1994 die Queen. Von den Landebahnen existieren noch zwei 800 Meter lange Stummel – und hunderte Flugzeuge, die im Nieselregen vor sich hinrosten.

Liegt Gatow zu weit draußen? Die Bundesregierung hatte die verschollene „Landshut“ im Jahr 2017 aus Brasilien zurückgeholt – doch das geplante Museum in Friedrichshafen wird’s nicht geben.

Nun also Berlin statt Bodensee? Die „Landshut“ auf dem Flugplatz Tempelhof auszustellen, komme eher nicht in Frage, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU. Martin Rupps, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat „Landshut“, ist allerdings skeptisch: Die Boeing 737 sei ein Zivilflugzeug – das passe nicht so gut ins Luftwaffenmuseum.

Außerdem liege Gatow so weit draußen: 45 Minuten sind es vom Hauptbahnhof mit Regio und BVG. Bis zum Museum in Tempelhof wären es allerdings auch 20 Minuten.

GSG9 zieht bereits nach Spandau. Wie passend: Die Eliteeinheit der Polizei wurde bekannt durch die Operation „Feuerzauber“. Damit war die Erstürmung der „Landshut“ 1977 gemeint. Eben jene GSG9 bezieht bis 2035 die umgebaute Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau. 250 Millionen Euro will der Bund an der Wilhelmstraße investieren, inklusive Hubschrauber-Landeplatz für die Spezialkräfte („chemische, biologische, radioaktive und nukleare Attacken“). 500 Bundespolizisten werden dort stationiert – hier meine Fotostrecke aus der alten Kaserne.

Übrigens: Unter den 87 „Landshut“-Geiseln war auch eine Frau, die viele Jahre später im Unterricht über ihre Entführung in Mogadischu sprach. Die Frau war Lehrerin, hier bei uns in einer Oberschule nahe der Altstadt. Da war das Drama um die „Landshut“ plötzlich ganz nah in Spandau.

