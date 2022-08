In Siemensstadt ist einer der ältesten Berliner Rugbyvereine zu Hause. Im August 1923 gründeten Siemens-Arbeiter den Betriebssportklub, der heute dem SC Siemensstadt angehört und 2023 sein 100-jähriges Bestehen feiert. Das Klubgelände liegt nahe der Bezirksgrenze zu Charlottenburg. Hier spricht Tagesspiegel-Leser Maximilian Rösner über seine Leidenschaft, über Strandrugby in Siemensstadt und an der Ostsee, über Ferientipps und seine Wünsche ans Rathaus – und Sonnenuntergänge in Kladow und Siemensstadt. Auch dieser Text erschien zuerst im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Spandau. Den gibt es in voller Länge und jetzt kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke



Lieber Herr Rösner, Sie hatten mir eine wunderbare Frage gestellt… „

Ja, wo es besonders schöne Orte für Sonnenuntergänge in Spandau gibt.“

Die Frage nach den Tipps reiche ich gern an die Leserinnen und Leser weiter. Wo ist denn aber Ihr Lieblingsort für Sonnenuntergänge?

„Tatsächlich genieße ich am liebsten den Blick vom Bootshaus Kladow aus. Auch wenn man den finalen Sonnenuntergang hinter den Bäumen nur erahnen kann, färbt sich der Himmel in den schönsten Farben und hüllt den See in ein Farbenmeer. Die Atmosphäre dort lässt leicht vergessen, in einer Großstadt zu leben.“

Wo liegt im Alltag Ihr Spandau?

„Mich hat es nach Kladow verschlagen. Einmal hier angekommen, bietet es natürlich eine tolle Lebensqualität. Von Wasser, Wäldern und Wiesen umgeben, hat man hier genug Möglichkeiten abzuschalten. Natürlich würde ich mich über eine verbesserte Infrastruktur und eine größere Dichte an Cafés und Bars freuen.“

Sind Sie gebürtiger Spandauer?

„Vor 38 Jahren in Spandau zur Welt gekommen, bin ich in Siemensstadt aufgewachsen. Dort bin ich auch zur Schule gegangen, erst auf die Hermann-Löns-Grundschule und später auf das Carl-Friedrich-von-Siemens Gymnasium.“

Und Ihr Sportverein?

„Ich war schon immer eng verbunden mit dem Sport Club Siemensstadt. Hier spiele ich seit 30 Jahre Rugby. By the way, die Restaurantterrasse bietet auch einen tollen Platz, um die Abendsonne in voller Schönheit zu genießen. Vielleicht war auch das immer ein Grund, mich zweimal in der Woche zum Training zu motivieren.“

Wer sind Sie auf dem Bild ganz oben?

„Der Langhaarige mit dem weißen Vodafone-Trikot. Beruflich arbeite ich für die Mercedes-Benz AG und verwirkliche mich dort in einem Digitalisierungsprojekt.“

Sie sind Mitglied des SC Siemensstadt und spielen – Strandrugby? Ist das wie Rugby nur ohne Schuhe auf heißem Sand?

„​Ja, tatsächlich ist Beachrugby eine reine Sommerliebe unserer Mannschaft. Sobald das letzte Saisonspiel gespielt ist, hält uns nichts mehr und wir erobern barfuß das Beachvolleyballfeld im Sport Centrum Siemensstadt.“

Wie spielt man denn Strandrugby?

„Fünf gegen fünf, jeweils zwei Mal fünf Minuten, ausgewechselt darf jederzeit. Ohne die klassischen Rugby-Standards findet man hier einen extrem intensiven Teamsport, der körperlich viel abverlangt, einen jedoch immer sehr weich fallen lässt.“

Klassische Ferienfrage: Ihr Tipp bei zu heißem Sand?

„Sollte der Sand besonders heiß sein, hilft nur eins: das Spiel ganz schnell zu beginnen. Nach kürzester Zeit ist das Spielfeld einmal umgegraben und die heiße Oberschicht vermischt sich mit den unteren kühleren Schichten.“

Spielen Sie auch am Meer?

„Letztens waren wir beim Beachrugby-Turnier in Warnemünde und schrammten nur knapp am Treppchen vorbei – vierter Platz. Kennen Sie den Film dazu vom NDR? An den Stränden ist es natürlich besonders schön, aber auch das Berliner Beach-Rugby-Turnier auf dem Gelände von „Beach Mitte“ ist immer wieder ein Highlight.

Wer jetzt neugierig ist: Was muss ein Laie mitbringen, um den Sport kennenzulernen?

„Bei uns ist jeder willkommen, ganz unabhängig jeglicher Vorerfahrung und der momentanen körperlichen Fitness. Wir sind ein buntes Rugby Team, quasi ein tolles Spiegelbild unserer Gesellschaft. Der Spaß steht bei uns immer im Vordergrund, natürlich gepaart mit einem sportlichen Ehrgeiz. Nicht umsonst wurden wir in der Vergangenheit des Öfteren deutscher Meister.“

Dürfen Kinder mitmachen?

„Ab fünf Jahren geht’s bei unseren Kids los, bei den Herren ab 16. Immer hilfreich sind ein Mundschutz und eine gut gefüllte Wasserflasche. Bei den Trainingssachen sollte alles eingepackt werden, was auch mal kaputt gehen darf. Nur um Vorurteile vorzubeugen – Rugby ist ein sehr fairer, körperintensiver Teamsport, der laut offizieller Unfallstatistik weit hinter Fußball auftaucht. Und auch schon Che Guevara, Prinz Harry und Daniel Craig haben ihre Leidenschaft beim Rugby entdeckt.“

Das Rathaus liest mit: Drei Dinge, die nach den Sommerferien auf die Spandau-Agenda gehören?

„Am liebsten würde ich dreimal den Ausbau und die Verbesserung unserer Spandauer Infrastruktur nennen. Es wird so unfassbar viel gebaut und verdichtet wie aktuell in keinem anderen Bezirk, da darf die Anbindung nicht auf der Strecke bleiben. Nicht zu vergessen, dass auch die Nachbarn aus Potsdam beim Wohnungsbau Gas geben. U-Bahn. Straßenbahn, Gondeln, Fahrradschnellwege, zusätzliche Fähren, Fahrradstellplätze, Busspuren usw. die Liste an Ideen und Herausforderungen ist schier endlos und wartet auf zeitnahe Umsetzung.“

Und zum Schluss ein kleiner Ferientipp für Familien?

„Jan’s Eisdiele in Wilhelmstadt ist mein echter Favorit. Gegenüber am Földerichplatz ist auch ein netter Spielplatz samt Bänken.“

Lieber Herr Rösner, Sie hatten mir eine wunderbare Frage gestellt…

