Es gibt eine neue Ausstellung zum britischen Yachtclub in Berlin-Kladow. Im Mittelpunkt: die Luftbrücke zur Rettung West-Berlins vor über 70 Jahren. „Als Nachfolgeverein des British Berlin Yacht Clubs in Kladow ist der Deutsch-Britische Yacht Club eng mit der Geschichte Berlins verbunden“, berichtete jetzt Florian Rohde aus der Clubzentrale, die sich auf einem Grundstück neben dem Gutspark Neukladow befindet (130 Mitglieder, Chef ist Thomas Buckhout). Vor allem während der Berlin-Blockade 1948/49 spielte das Vereinsgelände eine bedeutende Rolle für die Stadt.

„Über eine Pipeline vom Flugplatz Gatow zu unserem heutigen Hafen wurde West-Berlin mit Treibstoffen versorgt, Sunderland-Flugboote auf der Havel wurden von einem ‚Tower‘ auf unserem Clubgelände koordiniert und trugen zur Versorgung der Bevölkerung bei“, erzählte Rohde und lud so die Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel aufs Vereinsgelände.

Seit dem 7. Mai wird die ständige, öffentlich zugängliche Ausstellung auf dem Clubgelände an diese Ereignisse erinnern. Rohde: „Der Eintritt ist frei und am Wochenende bietet das Restaurant im Clubhaus diverse Köstlichkeiten wie zum Beispiel die traditionellen Fish&Chips sehr preiswert an.“

Der Verein hat nicht nur eine bewegte Geschichte - hier erzähle ich Ihnen die ganze Geschichte - , sondern auch eine spannende Gegenwart. Denn im Frühjahr 2022 wurde durch interne Senatspapiere bekannt, dass das Land nicht nur die benachbarten Parzellen, sondern auch das Vereinsgelände kaufen will. Hier der Preis, die konkreten Grundstücksnummern aus den Senatspapieren, die schriftlich festgehaltenen Ideen und Pläne von Land und Bezirk im Tagesspiegel.

Das Vereinsheim des Clubs mit dem Slogan "Welcome Aboard". Foto: André Görke für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Die Ausstellung ist während der Saison (April bis November) am Freitag, Samstag, Sonntag ab ca. 12 Uhr geöffnet, zu den Öffnungszeiten der Bar. „Und immer, wenn ansonsten das Eingangstor offen ist, kann die Ausstellung besucht werden.“ Der Verein im Netz: www.dbyc.eu

Florian Rohde zeigt den Lesern des Spandau-Newsletters einen ersten Blick in die neue Ausstellung. Foto: Florian Rohde für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

