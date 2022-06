Hier noch ein Termintipp für all jene, die bei Gelb nicht an Rührei oder Borussia Dortmund denken: Die BVG um Chefin Eva Kreienkamp lädt am Freitag (17. Juni, 12-16 Uhr) und Sonnabend (18. Juni, 10-16 Uhr) auf den Betriebshof von Berlin-Spandau zwischen Heerstraße und Freibad. Warum? Dort gibt’s eine Info-Schau zur neuen Busflotte, die bis 2030 komplett auf Elektroantrieb umgestellt sein soll. „Wie sehen die aktuellen Modelle aus? Wie und wo werden die Busse geladen? Und welche Unterschiede gibt es eigentlich?“

Das sind die Fragen an die BVG, und die sollen in Spandau – Berlins Busbezirk No. 1 – geklärt werden. „Ein besonderes Highlight wird die Probefahrt mit dem elektrischen Doppel-Gelenkbus über den Hof sein.“ Der Eintritt ist frei. P.S.: Wer Jobs sucht, kann gleich mal seine Bewerbungsmappe mitnehmen.

Der Bushof in Berlin-Spandau ist die Heimat von 400 BVG-Leuten und der größte der Stadt. Erbaut wurde er im Januar 1967 mit Werkstatt, Kantine und Ruheräumen: Unten sehen Sie mein Foto vom BVG-Partytresen (!) im 1. OG auf den Hof, als ich für den Spandau-Newsletter mal mich umgucken durfte.

Die BVG prüft den Ausbau des Betriebshofs. Möglich ist beispielsweise der Abriss der Lidl-Filiale nebenan, damit dort die neue extra lange Oberleitungs-Busflotte ausreichend Platz zum Rangieren hat. Die O-Busse sollen frühestens ab 2026 auf der Linie M32 über den Brunsbütteler Damm nach Staaken rollen: hier meine Geschichte.

Und hier Erinnerungen von Newsletter-Lesern, als der O-Bus schon einmal in die Gartenstadt Staaken fuhr. 1952 war das. Erinnern Sie sich

Unten die Kantine, oben der ... Zapfhahn am BVG-Tresen! Alte BVGer aus Spandau erzählen: Gab hier herrliche Feten.

Übrigens: Anders als auf anderen Höfen muss man hier in Spandau nicht groß rückwärts rangieren (ist gefährlich!).

Und hier noch ein Lesetipp: Trotz grüner Verkehrsstadträte: Das Beschleunigungsprogramm kommt nicht in Fahrt: Senat und Bezirke uneins über neue Bus- und Radstrecken in Berlin. Auch die seit Jahren diskutierte Busspur auf dem Brunsbütteler Damm vor den Arcaden spielt eine Rolle, berichtet mein Kollege Christian Latz hier im Tagesspiegel.

