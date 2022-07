Es bleibt nicht bei Worten: Nachdem die Gewobag um Snezana Michaelis hier im März im Spandau-Newsletter angekündigt hatte, Videokameras gegen die Feuerteufel von der Obstallee einzusetzen, macht das Wohnungsbauunternehmen ernst im 20.000-Leute-Viertel. Die Ausschreibung an die Firmen ist in diesen Tagen veröffentlicht, bitteschön: Hier ist der Link. Darüber hat nun der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau zuerst berichtet.

Was steht denn drin in den Papieren? „Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Errichtung einer nachträglichen Videoüberwachungsanlage in bewohnten Bestandsgebäuden in den Eingangs- und Kellerbereichen sowie den Fluren und Treppenhäusern“, heißt es in den Auflagen, mit denen jetzt IT-Firmen gesucht werden. Losgehen soll es im August 2022. Als Projektende wird das Jahr 2026 genannt.

Ziel sei eine „nachvollziehbare Dokumentation der Bewegungen von Menschen innerhalb der Ein- und Ausgänge sowie der Keller-, Flur- und Treppenbereiche, um durch diese verursachte Beschädigungen, Zerstörungen, Vandalismus oder andere straffällige Maßnahmen aufnehmen zu können.“ So steht es in der Ausschreibung.

Im Frühjahr war von gut 50 Kameras die Rede. Das erfuhr der Spandau-Newsletter aus dem Abgeordnetenhaus. Das Projekt ist politisch umstritten (Datenschutz), wird aber von der Polizei unterstützt, die endlich die Täter stoppen muss.

Im Visier der Polizei steht u.a. eine Jugendbande. Auch sollen Jugendliche aus anderen Stadtteilen mit 'Bock auf Action' nach Staaken reisen. Die Anwohner sind verzweifelt, in Sorge um ihre Familien, leiden unter dem permanenten Stress und zerstörter Technik. Erst vor zwei Wochen berichtete der Spandau-Newsletter über den Frust am Magistratsweg, wo seit sechs Monaten ein Fahrstuhl nach einem Brand im Hochhaus kaputt ist: "100 Wohnungen, 1 Ärger: Unser Fahrstuhl ist seit sechs Monaten kaputt“ – hier die Geschichte im Tagesspiegel.

