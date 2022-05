Handball: VfV braucht Fans im Berliner Pokalfinale. Die besten Handballerinnen aus Berlin-Spandau kommen aus dem Gute-Laune-Modus gar nicht mehr raus. Neulich erst feierte der VfV Spandau (1000 Leute, Chefin Karen Scholz) sein 100-Jähriges mit Prosecco und allem Pipapo. Letztens wurden die Frauen Meister der Oberliga, die vom Ostseestrand bis zum Spreewaldufer reicht: In der Halle gab’s La Ola, schmissige Musike, Sekt aus der Dose und herrlich gute Laune – schauen Sie mal hier auf das Video. Und Mittwoch ist dann Pokalfinale in Berlin. Sie erinnern sich? Das ist vor zehn Tagen leider verschoben worden.

Jetzt also der zweite Anlauf – am Mittwoch, 18. Mai, 20 Uhr, im Horst-Korber-Sportzentrum in der Glockenturmstraße nebenan in Berlin-Westend. Die Preise sind fair, im Halbfinale kosteten die Tickets nur 5 Euro. Ich übergebe an den VfV: „Wir spielen im Berliner Pokalfinale gegen die neu zusammengesetzte Drittligamannschaft von Berliner TSC. Wir wollen als Team auch im Finale für eine Überraschung sorgen und die erfolgreiche Saison mit einem weiteren Titel krönen.“

Und daher: „Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung. Lass uns gemeinsam für eine grandiose Stimmung sorgen und zeigen, dass wir in der Lage sind, den Pokal nach Spandau zu holen.“ P.S. Hier das Kleidermotto: „Alle Spandauer in grün – mit Shirt oder Trikot“.

Handball: VfV braucht Fans im Abstiegskampf. Auch die Männer des VfV Spandau spielen in der hochklassigen Oberliga Ostsee-Spreewald – und benötigen ebenfalls Unterstützung. Die Herren nehmen gerade an der Abstiegsrunde teil und sind nach zwei Spielen Letzter. Nächster Gegner ist am 21. Mai Lübbenau: hier alle Infos auf hvberlin.de.

P.S.: Wer mal sehen will, was da für Remmidemmi los sein kann in der Sporthalle am Falkenseer Damm, kann mal das VfV-Fanvideo sehen – unten ein Screenshot. Unterlegt ist das Fanvideo mit dem neuen Song der Spandauer Band SDP um Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin (gingen um die Ecke aufs Kantgymnasium).

Wasserball: Wasserfreunde im Finale. Die Wasserballer von Spandau 04 um Präsident Hagen Stamm dürfen hingegen von der 38. Meisterschaft seit der Titelpremiere 1979 träumen. Am Sonntag gewannen die Berliner nach dem 20:9-Halbfinal-Auswärtssieg beim SV Ludwigsburg am Donnerstag auch das Rückspiel in der Schöneberger Schwimmhalle ohne Probleme souverän mit 17:6. In der Best-of-five-Endspielserie treffen die Berliner auf Titelverteidiger Waspo Hannover - am Mittwoch. Zum achten Mal in Folge spielen beide Vereine den Meister aus, seit 2015 konnten die Spandauer nur zwei Mal jubeln. Tagesspiegel

Spaki trauert um Vereinswirt. Die Spandauer Kickers um Jürgen Pufahl (650 Mitglieder) trauern um ihren langjährigen Wirt vom Vereinstreff „Spaki’s Inn“ in West-Staaken, Michael Sorgatz. Das gab der Vorstand bekannt. Sorgatz wurde 60 Jahre alt. Viele Vereinsmitglieder kondolieren und erinnern sich gern an den Wirt: „Micha hat unsere Kinderaugen immer wieder aufs Neue zum Leuchten gebracht.“ Foto: Facebook.

