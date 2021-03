SC Staaken ohne Staaken? Spandaus bester Fußballverein (1200 Mitglieder) ist dem Aufstieg nah und prüft den Umzug ins Helmut-Schleusener-Stadion am Askanierring. War vor zwei Wochen Thema hier im Tagesspiegel, und seitdem wird gewirbelt im Hintergrund. „So eine Situation gab es in Spandau ja auch noch nicht“, sagte Klubchef Dieter Krebs dem aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Letzte Woche gab es ein Treffen von 15 Fachleuten im Stadion: Berliner Polizei, Rathaus, Fußballverbände, Klub-Leute, Sicherheitsdienst. Die Zeit eilt, denn der SC Staaken muss bis 5. März die Lizenzunterlagen einreichen.

„Fakt ist, dass es aktuell keine Spielstätte im Bezirk gibt, die die Anforderungen des Nordostdeutschen-Fußballverbandes erfüllen kann“, sagte hinterher Frank Marufke dem Spandau-Newsletter. Marukfe leitet im Rathaus den Fachbereich Sport und ist erster Ansprechpartner für alle 200 Spandauer Sportvereine.

Somit wäre der SC Staaken im Falle des Aufstiegs gezwungen, für die Spiele den Bezirk zu verlassen (so, wie es 1994 die Wasserfreunde Spandau machen mussten). Der Haken: Berlinweit sind alle Stadien belegt. Dieses Problem stellt auch andere Vereine vor Probleme – lesen Sie hier die Tagesspiegel-Geschichte: Wohin mit den Klubs?

Und warum kann der Klub nicht einfach in Staaken bleiben? Der Sportplatz in Staaken hat Charme, ein Clubhaus und einen Regionalbahnhof um die Ecke. Im Sommer wird für 15.000 Euro ein neues Geländer verschraubt, aber das reicht nicht für die vierte Liga.

Tief im Westen: der Sportplatz des SC Staaken am Kurzen Weg. Mit blau-weißem Kassenhäuschen. Foto: André Görke

Da spielen Klubs wie Lok Leipzig, Babelsberg, Energie Cottbus oder der BFC Dynamo mit (und vielleicht ab Sommer sogar der große 1. FC Magdeburg). Der Sportplatz am Kurzen Weg in Staaken hat nur Kunstrasen, kein Dach, keinen Zaun, kein fernsehtaugliches Flutlicht.

Früher 2. Liga gegen Borussia Dortmund, heute Schulsport und Bulldogs. Die American-Football-Tore sind gut zu erkennen. Links die... Foto: André Görke

Polizei, Klub, Rathaus und Verband spielten das Aufstiegsszenario jetzt durch. Klar, die Politik muss später das Go und das Geld geben, aber allein die Vorschriften sind schon interessant genug. Und sie zeigen, dass in Spandau nicht nur ein Konzertsaal für 500 Leute vermisst wird, sondern auch ein kleines, halbwegs modernes Stadion.

Stadion Hakenfelde? Super für Leichtathletik, aber ohne taugliche Tribünen.

Super für Leichtathletik, aber ohne taugliche Tribünen. Stadion am Ziegelhof? Hier fand vor 20 Jahren noch Drittliga-Fußball statt. Damals wurde der Gästeblock aus Bauzäunen gebastelt – heute unmöglich.

Hier fand vor 20 Jahren noch Drittliga-Fußball statt. Damals wurde der Gästeblock aus Bauzäunen gebastelt – heute unmöglich. Das Stadion in Gatow? Welches Stadion? Da spielte Hertha BSC in den 80ern in der Dritten Liga vor 1000 Fans, aber das ist heute unvorstellbar. Gucken Sie mal auf dieses Foto, was damals am Spielfeldrand los war.

Welches Stadion? Da spielte Hertha BSC in den 80ern in der Dritten Liga vor 1000 Fans, aber das ist heute unvorstellbar. Gucken Sie mal auf dieses Foto, was damals am Spielfeldrand los war. Das Stadion an der Neuendorfer Straße? Steht vor dem Aus, weil Charité und Vivantes dort 2021 ernst machen mit ihrem Campus für 3500 Leute. Das wird nicht ausgebaut – sondern abgerissen.

„Die aufgezeigten Hürden sind sehr hoch“, erklärt Fachmann Marufke und listet die wichtigsten Punkte auf: „Die Spielstätte muss mindestens 3.000 Zuschauer fassen, davon mindestens 100 überdachte Sitzplätze.“ Im Schleusener-Stadion reicht die Kapazität zwar, es gibt sogar 700 Sitzplätze. Und selbst der Bau einer kleinen und simplen Dachkonstruktion für 100 Leute samt Fernsehtechnik wäre kein Hexenwerk und auch für andere Klubs und Veranstaltungen nutzbar. Doch das ist nicht alles.

Die alten Kassen vom Schleusener-Stadion. Foto: André Görke

„Das Spielfeld muss mit einem mindestens 2,20 Meter hohen Zaun begrenzt sein“, so Marufke. Außerdem sind ‚Wellenbrecher‘ auf den Tribünen vorgeschrieben, damit die Leute beim Torjubel nicht ungebremst die Tribüne runterstürzen. Marufke: „Eine normale Trainingsbeleuchtung – wie an allen anderen Spandauer Sportstandorten üblich – ist nicht ausreichend. Es muss eine medientaugliche Flutlichtanlage sein, also mindestens 400 Lux statt der standardmäßigen 200 Lux.“ Und dann ist da die Sicherheit.

„Es muss ein separater Gästefanblock existieren, der Zugang beider Fanlager ins Stadion muss getrennt möglich sein. Dazu kommt, dass die Spieler und Schiedsrichter sich beim Betreten und Verlassen des Platzes nicht mit Fans mischen dürfen“ – eine Art Spielertunnel müsste also am Askanierring her. Dort liegen die Kabinen etwas weiter weg vom Spielfeld. Die Polizei hält Risikospiele am Askanierring mit vielen Fans aktuell für nicht realistisch. Und dann sind da noch Lärmschutz, Verkehrsanbindung, Schulsport und andere Klubs, die nicht einfach verdrängt werden wollen.

Irgendwie absurd: Hier am Ziegelhof traten vor 20 Jahren noch Magdeburg, Dynamo Dresden und der 1. FC Union an. Foto: André Görke

„Die Spandau Bulldogs, der einzige American Football-Verein Spandaus, sind die Hauptnutzer im Schleusener-Stadion“, sagt Marufke. „An eine Umsiedlung ist nicht zu denken.“ Allerdings: „Eine Co-Existenz ist aufgrund der unterschiedlich notwendigen Spielfeldmarkierungen nicht miteinander vereinbar.“ Heißt übersetzt: Bei so vielen Kreidelinien blicken Fans und Fernsehzuschauer nicht mehr durch.

Die Sache ist also kompliziert. Klubchef Krebs sagt: „Und bis Juni sind all diese Auflagen schwer zu schaffen…“ Auf die Fachabteilungen von Sport- und Finanzstadtrat Helmut Kleebank, SPD, Bau- und Verkehrsstadtrat Frank Bewig, CDU, und Hochbaustadtrat Andreas Otti, AfD, kommt also Arbeit zu. Es gibt Übergangsfristen von zwei Jahren, aber Staaken will auch weiterhin mit der A-Jugend in den Top-Ligen spielen.

Ein kleines Bundesliga-Quiz. Welche Städte in der Fußball-Bundesliga sind kleiner als Spandau?

1.) Wolfsburg

Wolfsburg 2.) Leverkusen

Leverkusen 3.) Hoffenheim

4.) Mainz

Mainz 5.) Freiburg

Freiburg 6.) alle

Die richtige Antwort lautet: Alle. Freiburg hat 230.000 Einwohner, Mainz 217.000, Leverkusen 164.000,Wolfsburg 124.000 und Hoffenheim hat sogar weniger Einwohner als Staaken (unter 40.000). Ach, und Spandau selbst hat 245.000 Einwohner. Quelle: Statistisches Jahrbuch

