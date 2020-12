Digitales Niemandsland. Eigentlich wäre ab Mittwoch Schluss im Rathaus von Berlin-Spandau, Weihnachtspause im tiefen Berliner Westen. Wer macht also im BVV-Saal das Licht aus? Da ist schon alles dunkel – die Ausschüsse für Kultur, Verkehr und Schule: alles gestrichen wegen der Coronakrise. Digitale Ersatzveranstaltung? Nicht möglich.

Gollaleh Ahmadi, Fraktionschefin der Grünen, hätte sich eine andere Lösung gewünscht. „Wenn wir weiterhin in wichtigen Ausschüssen nicht tagen, weil wir in Spandau keine digitalen Sitzungen hinbekommen, beschneiden wir uns als BVV selbst“, schrieb sie heute Nacht. Und weiter: „Wichtige Themen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger bleiben auf der Strecke. Warum? Weil wir uns nicht trauen, digital zu tagen? Wie will man das im 21. Jahrhundert den Menschen erklären, die wegen Corona im Home Office arbeiten oder sich mit Tele-Schooling befassen müssen?“

Nicht nur Grünen-Kollege Oliver Gellert - auch er ist Fraktionschef der Grünen im Rathaus Spandau - schielt neidisch in die anderen Rathäuser: Selbst Hipster-ferne Bezirke wie Reinickendorf oder Marzahn-Hellersdorf tagen längst digital und öffentlich – bei Zoom oder Youtube. In Spandau gingen gibt es nur Bedenken: keine Kamera, kein Geld, kein Livestream, überall rechtliche Sorgen: Hier die Vorgeschichte zum Dauer-Dilemma um die digitale BVV Spandau.

[Dieser Text stammt aus dem Tagesspiegel-Newsletter von Berlin-Spandau. Den Newsletter gibt es in voller Länge und kostenlos unter: leute.tagesspiegel.de]

Und hier mehr meiner aktuellen Themen im Newsletter aus Berlin-Spandau

- Weihnachtsgottesdienste: „Im Freien, nur mit Voranmeldung“: So läuft das mit Corona und den 80 Weihnachts-Gottesdiensten in Spandau.

- S-Bahnhof Stresow: Millionencoup für den Schul-Ausbau – und eine Forderung der Linken

- Neue Bibliotheks-Chefin stellt sich vor: Interview über Corona, Lieblingsorte und einen Traum für die Altstadt-Bücherei

- Dauerbaustelle vorm Rathaus: Schlechte Neuigkeiten vom zentralen Vorplatz

- Berlins peinliche Baustelle: Senat kapituliert an der Stößenseebrücke

- 57-Mio-Baustelle: Neubauchef des Wasserstraßenamtes nennt Details zum Ausbau der Havel, zu Verzögerungen, Restaurantschiff und Spreeweg

- Geschützgießerei: Bagger sind vor Ort

- Fraktionschef der SPD griff in die Kasse: Wie geht es jetzt weiter? Kommt die Doppelspitze – und kommt kurz nach Silvester der neue SPD-Bürgermeisterkandidat? Dazu: Scharfe Kritik der CDU

- Spandaus altes Strandbad: Leserin meldet sich mit Foto von vor 90 Jahren

- Pssst, Spandau bekommt 150 neue Bäume: Hier ist die Liste, Standort für Standort vom Kiesteich bis zur Gatower Straße

- Applaus für Tauchclub Siemensstadt: Ehre für den inklusiven Sportverein

- Ernst-Liesegang-Ufer in Kladow wieder gesperrt: Doch im Hintergrund wird mit der Bima verhandelt

- Neuer Wachschutz im Rathaus

- Digitale BVV: Grüne sauer, weil selbst Reinickendorf moderner ist

- Wasserball live: Wasserfreunde Spandau im Livestream in der Champions League

