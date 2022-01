Hier kommt das Best-of-BVV aus dem Berliner Westen: Am Mittwoch, 17 Uhr, ist digitale Rathaussitzung in Berlin-Spandau, bitteschön: hier die komplette Tagesordnung. Und was steckt so an frischen Ideen in der Aktenmappe, die die neue BVV-Chefin Ina Bittroff, SPD, aufklappt? Der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau macht den Schnellcheck.

Neues Parkhaus am Bahnhof – für Fahrräder. Die Senatsverwaltung sucht seit 2017, findet aber einfach keinen Standort fürs Fahrradparkhaus am Bahnhof Spandau. Der Bedarf liegt bei 1900 Stellplätzen (aktuell sind’s 650 Fahrradbügel). Jetzt soll das Bezirksamt in einer Machbarkeitsstudie bitteschön mit lokaler Expertise prüfen, „wie ein intelligentes, automatisiertes und gesichertes Fahrradparkhaus mit extra Ladestationen für E-Bikes am Bahnhof Spandau in naher Zukunft realisiert werden kann“, fordert die FDP um Matthias Unger. Und Fraktionsvize Leonardo Eshraghi ergänzt: Ein Grund, warum die Leute immer noch zu wenig ihr Auto stehen lassen, habe auch damit zu tun, „dass sie ihre teils teuren E-Bikes an zentralen Umsteigebahnhöfen nicht abstellen bzw. nicht sicher abstellen können.“

[Schandfleck am Bahnhof: Was passiert mit den kümmerlichen Nadelbäumen, die am Bahnhof standen. Hier die Geschichte im Tagesspiegel]

Verliebt in Spandau. Die CDU-Fraktion um Arndt Meißner trällert „Love is in the air“ und will einen Open-Air-Ort fürs Standesamt schaffen. „Auf der Zitadelle und im Rathaus ist die Zahl der Gäste auf unter 30 Personen beschränkt, auf der MS Heiterkeit kann man ausschließlich donnerstags heiraten“, sagt Silke Lehmann. Die Liebelei der CDU dauert schon etwas länger: Seit 2018 fordert sie mehr Trau-Orte wie den Gutspark Neukladow, zuletzt kam aber Corona dazwischen. So will der Bezirk die Trauung auch in der Pferdebox im Kladower Fraenkel-Garten ermöglichen. Auch die Bockwindmühle in Gatow wurde von Ex-Stadtrat Stephan Machulik, SPD, geprüft – hier mein Tagesspiegel-Text. Ob’s 2022 wohl klappt? Hier mein Foto aus dem letzten Winter aus dem Gutspark.

Der Gutspark Neukladow am Wannsee. Foto: André Görke

Lovestream. Auch die AfD um Andreas Otti entdeckt ihre kuschelige Seite und schlägt einen Lovestream, pardon, Livestream bei „Trauungen im Trauzimmer des Rathauses, im Fürstenzimmer und im Gotischen Saal auf der Zitadelle“ vor. Dann können die Verwandten aus Burkina Faso und Brunsbüttel easy zugeschaltet werden.

[Die Wünsche der Leserinnen und Leser des Tagesspiegel: Was soll sich 2022 in Spandau ändern? Hier der Tagesspiegel-Text]

Milieuschutz in Stresow. Die Linke um Lars Leschewitz fordert ein Milieuschutzgebiet auch in Stresow. Luxussanierung und Verdrängung sind dann schwierig. Der Immobilien-Experte der Linken, Hans-Ulrich Riedel, sagt: „An der Entwicklung des ehemaligen Postgeländes kann man erkennen, dass eine Aufwertung des Quartiers bevorsteht. Dies geht einher mit gesteigertem Interesse profitinteressierter globaler Unternehmen. Spandau muss sich dem schnellstmöglich entgegenstellen und unverzüglich das Milieuschutzgebiet erlassen.“

Infotafel am Kladower Imchen. Die Grünen um Dara Kossok-Spieß und Christoph Sonnenberg-Westeson möchten an den ersten Berliner Naturschutzkommissar Max Hilzheimer erinnern: „mit einer Gedenktafel, zum Beispiel in Ufernähe der Imchen-Insel“. In seiner Amtszeit wurde die großartige Insel am Kladower Hafen unter Schutz gestellt. Hilzheimer galt ab dem 7. April 1933 aufgrund seiner jüdischen Herkunft als „Nichtarier“ und wurde von den Nazis verachtet.

W-Lan an Schulen. Endlos langer Fragebogen der SPD um Hannah Erez-Hübner und Uwe Ziesak. Die fordert von Schulstadtrat Frank Bewig, CDU, alle Infos zum Digitalisierungsstand der 45 Spandauer Schulen – allerdings lieber schriftlich. Ist erstens übersichtlicher und zweitens ist das mit der stabilen Lan-Verbindung auch bei digitalen Rathaussitzung so eine Sache. Die Antworten müssen bis zum Frühjahr vorliegen - und sind dann Thema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

