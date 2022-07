Manchmal liegt das kleine, feine Berliner Ferienprogramm so nah. Und wenn sich ein Laden wie „Fisch Frank“ nun schon seit 2009 in der Altstadt von Berlin-Spandau hält, dann muss er was können, oder? Na denn: Moin.

Das Wichtigste: Der Chef heißt gar nicht Frank, sondern Olaf Pelz („Fisch-Frank klingt aber besser als Fisch-Olaf“), aber dafür ist der Mann echter Norddeutscher („aus Flensburg“). Heute lebt er in Staaken.

Früher fuhr Pelz zur See, hat er dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau mal erzählt, zog in den 80ern nach Berlin, arbeitete in der Sterne-Küche des „Hotel Berlin“ am Lützowplatz und baute mit seinem Cousin drei Fisch-Läden auf.

Den in Spandau gibt es immer noch – und der bringt Nordsee-Laune. Die Tauben denken sie sich einfach weiß, dann sind mit etwas Fantasie dicke, träge Möwen.

Was es hinter die Kiemen gibt? Nordseefutter! Zum Beispiel: Skipperfrühstück mit Büsumer Nordseekrabben, Halligbrot mit Krabben und Spiegelei (je 16 Euro) oder der Filetteller mit Garnelen und Knofi für 21 Euro. Gehaltvoll fand ich auch die Flensburger Fischsuppe. Dazu: beispielsweise ein Flens für 3 Euro (Pils oder Dunkel), den trockenen Bordeaux gibt’s für 6 Euro das Glas. Und hinterher für die Folklore: Küstennebel 2,50 Euro. Es ist nur nicht so rummelig wie bei Gosch auf Sylt.

Extrapunkt: Die Leute hinterm Tresen sind auch noch richtig nett. Montag bis Sonnabend, 11-20 Uhr. www.fischfrank-berlin.de. Wer noch mehr Nordsee-Laune in Spandau sucht, kann ja mal hier gucken: Viel Spaß beim Auslfug.

Der Chef kommt aus dem Norden. Er heißt nur nicht Frank. Foto: André Görke

Und hier die Themen, die Sie im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau finden.

- Interview mit Spandaus bekanntester Buchautorin Renate Bergmann über ihre 1. Lesung in Spandau, über die Altstadt, Hitze und Spartipps

- "Nicht nur Schulen betroffen": Welche Straßenbaustellen in Spandau vom Milliarden-Sparpaket gestoppt wurden, verrät der Stadtrat im Newsletter

- Wo sind überhaupt Schul-Neubauten in Spandau geplant? Es gibt jetzt eine neue Liste im Rathaus, von Siemensstadt bis Staaken

- Heinrich-Böll-Schule: Schlüsselübergabe nach 30 Jahren Vorgeschichte

- Spandau bekommt neue Bäume: die Anzahl, die Pflanzzeit - und um welche bekannten Straßen von Staaken bis Haselhorst es diesmal geht, verrät der Newsletter

- 1. Kiezblock in Spandau geplant - die Geschichte dahinter reicht viele Jahre zurück

- Leserfotos vom Hafen Kladow: Es gibt auch neue Parkplätze für Autos - und P-Schilder ohne Ende am Wannsee

- Ausflugstipps: Hahneberg, Zitadelle - und Lampions in Klein-Venedig

- Sport: Bürgermeisterpokal mit Bürgermeisterin bei den Spandauer Kickers - und der SC Gatow führt neue Anstoßzeiten ein

- Wasserschutzpolizei verteilt Flyer auf der Havel - und zeigt ein fieses Video

- Kehrt etwa der Spandauer SV zurück?! Bürger wollen den legendären Klub wiederbeleben

