Der Frühling ist da: Was machen die Falken in St. Nikolai? Corona nervt, also Kopf hoch und… apropos Kopf hoch: Was machen eigentlich die Falken da oben im Kirchturm von St. Nikolai? Schneller Anruf bei Matthias Küstermann, 54, in der Fußgängerzone der Altstadt von Berlin-Spandau. Küstermann ist Kirchwart („früher war ich Fernfahrer“) in der berühmtesten aller Spandauer Kirchen. Und er ist der Mann hinter der Falkencam.

„Die Falken sind schon längst da“, erzählt mir Küstermann, als ich ihn für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel am Handy erwische. „Die sparen sich den Weg ins ländliche Umland, wo sie sonst Mäuse und Eidechsen suchen. Die finden auch hier im milden Winter genug. Ich muss nicht viel machen, nur die Linse der Falken-Cam putzen. Die Mulde besteht aus geschreddelten Obsthölzern und ist schon gut zu erkennen, gucken Sie mal durch die Kamera. Ich bin schon gespannt, wann das erste Ei dort liegt – das kann auch erst in vier Wochen der Fall sein. Und dann dauert es 28 bis 30 Tage, bis der erste Vogel schlüpft.“

Ein Mann, ein Vogel: Herr Küstermann und seine Leidenschaft (neben der Kirche). Foto: privat

Wilde Revierkämpfe im Kirchturm. „Neulich gab es ein richtiges Spektakel im Turm. Zwei Falkenweibchen attackierten sich gegenseitig, entweder im Streit um den Kasten oder um den Terzel“, also um den männlichen Falken. „Die beiden kämpften erbittert, fast 20 Minuten lang. Ich hatte schon die Befürchtung, dass mindestens eine der Beiden das nicht überleben wird.“ Es kam zum Glück anders.

Der Kasten für die Falken befindet sich oben im Turm, über der Uhr im Kirchenschiff, und wurde 1989 eingebaut. Die Kamera gibt es seit 5 Jahren. Gucken Sie mit Ihren Kindern da ruhig mal rein. Ist lehrreich. Die Falkencam im Netz: turmfalken-nikolai-spandau.de – Text: André Görke

